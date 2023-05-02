Компания из Белгорода заказала противоосколочные одеяла

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
В России начали массовое производство противоосколочных одеял. Выпускает их АО «НИИ стали» (входит в концерн «Калашников»), а одним из первых заказчиков стала компания из Белгорода.
Как сообщили в пресс-службе концерна, работает организация в непосредственной близости к зоне проведения СВО. Первую партию заказчику отгрузят в середине мая.
Такие одеяла останавливают до 90% осколков мин, снарядов и самодельных взрывных устройств. Более того, в концерне утверждают, что продукция позволяет оперативно защитить объекты массового скопления людей: больницы, школы, предприятия, вокзалы. Небольшой вес позволит применить одеяла в домах, автомобилях и индивидуально.