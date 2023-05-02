Компания из Белгорода заказала противоосколочные одеяла

Такие одеяла останавливают до 90% осколков мин, снарядов и самодельных взрывных устройств. Более того, в концерне утверждают, что продукция позволяет оперативно защитить объекты массового скопления людей: больницы, школы, предприятия, вокзалы. Небольшой вес позволит применить одеяла в домах, автомобилях и индивидуально.