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Компания из Белгорода заказала противоосколочные одеяла

2 мая 2023, 14:54
Фото: kalashnikovgroup.ru
В России начали серийное производство одеял, останавливающих до 90% осколков. Первую партию продукции заказчик — компания из Белгорода получит в середине мая, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».
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СВО

В России начали массовое производство противоосколочных одеял. Выпускает их АО «НИИ стали» (входит в концерн «Калашников»), а одним из первых заказчиков стала компания из Белгорода.

Как сообщили в пресс-службе концерна, работает организация в непосредственной близости к зоне проведения СВО. Первую партию заказчику отгрузят в середине мая.

Такие одеяла останавливают до 90% осколков мин, снарядов и самодельных взрывных устройств. Более того, в концерне утверждают, что продукция позволяет оперативно защитить объекты массового скопления людей: больницы, школы, предприятия, вокзалы. Небольшой вес позволит применить одеяла в домах, автомобилях и индивидуально.

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#Белгород#Спецоперация#Производство#Одеяла#Осколки#Наталья Корявых#Противоосколочные одеяла#Концерн «Калашников»#Заказ#СВО
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