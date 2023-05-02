Количество пострадавших квартир на Шаландина в Белгороде увеличилось до 19

Во время оперативного совещания правительства главы районов доложили о ходе восстановления разрушенного обстрелами жилья. По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, за неделю в областном центре восстановили два жилых помещения. Также мэр уточнил, что в доме Шаландина, 15 были выявлены разрушения ещё в семи квартирах. Всего в доме пострадали 19 жилых помещений. Пять из них придётся восстанавливать полностью. Ещё 12 квартир с мелкими повреждениями восстановят до 15 мая.