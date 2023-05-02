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Количество пострадавших квартир на Шаландина в Белгороде увеличилось до 19

2 мая 2023, 07:33
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
За неделю на Шаландина, 15 обнаружили повреждения ещё в семи квартирах после падения авиабомбы.

Во время оперативного совещания правительства главы районов доложили о ходе восстановления разрушенного обстрелами жилья. По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, за неделю в областном центре восстановили два жилых помещения. Также мэр уточнил, что в доме Шаландина, 15 были выявлены разрушения ещё в семи квартирах. Всего в доме пострадали 19 жилых помещений. Пять из них придётся восстанавливать полностью. Ещё 12 квартир с мелкими повреждениями восстановят до 15 мая.

Кроме того, Демидов сообщил, что в работе на сегодняшний день находятся 38 жилых помещений.

Сдвинулись сроки по Славянской. Там восстановление кровли, ждали хорошую погоду, но, к сожалению, она ещё пока не установилась. Поэтому министерство ЖКХ просит сдвинуть на месяц сроки, до 1 июня. Аналогичная ситуация на Луначарского, там тоже семь домов, в трёх нужно восстанавливать кровлю. Просим сдвинуть сроки. Это всё по согласованию с жителями, люди понимают, что нужна погода. И по четырём помещениям были выявлены повреждения несущих конструкций. Обследование было. Нужны дополнительные работы. Просим перенести срок до 1 июня. Остальное всё в графике.
Валентин Демидов

Вячеслав Гладков согласился с переносом сроков, но попросил проконтролировать расход средств: «Как раз по Славянской у меня возникли вопросы, когда мне принесли счёт. В счёте шесть нулей. Понимаю, что расчёта нет. Цифра не является расчётной, такого просто не бывает. Сроки переносим. Контроль за расходными средствами нужно усилить».

В Белгородском районе за неделю восстановили четыре помещения, повреждения получили ещё шесть домов. В Шебекинском горокруге за неделю было повреждено 30 домовладений. В работе остаются 108 домов. Сроки восстановления глава попросил сдвинуть на конец мая.

У нас с вами много жалоб со стороны людей. Внимание к людям нужно усилить. Это делается через ежедневный обход органов власти. Раз в неделю глава должен проезжать по объектам.
Вячеслав Гладков

В Грайворонском горокруге за неделю восстановили три помещения, в работе остаются восемь объектов. В Валуйском горокруге отремонтировали одно помещение, ещё на шести объектах работы продолжаются. В Краснояружском районе восстановили все дома.

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