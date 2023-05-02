Кириенко проверил цены в магазинах и аптеках в Запорожской области

Кроме того, первый зампред аппарата президента России посетил в Энергодаре социальные объекты и обсудил с городскими властями перспективы детско-юношеского спорта и образования. Он заглянул в первый «атомкласс», где ученики углубляют свои знания по естествознанию и математике. Этот класс открылся в середине апреля в рамках проекта «Школа Росатома» в пятой школе. Также он побывал в региональной школе бокса, оценил условия тренировки спортсменов, осмотрел спортивное оборудование и зал.