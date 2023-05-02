Кириенко проверил цены в магазинах и аптеках в Запорожской области

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Основной темой его рабочей поездки стали вопросы закрытия потребностей жителей региона, сообщает канал. Так, Кириенко посетил несколько магазинов и аптек, чтобы проконтролировать в них цены.
Как передаёт ИА REGNUM, в ходе посещения Запорожской АЭС Сергей Кириенко ознакомился с принятыми дополнительными мерами по защите станции и оценил общую ситуацию в районе.
Кроме того, первый зампред аппарата президента России посетил в Энергодаре социальные объекты и обсудил с городскими властями перспективы детско-юношеского спорта и образования. Он заглянул в первый «атомкласс», где ученики углубляют свои знания по естествознанию и математике. Этот класс открылся в середине апреля в рамках проекта «Школа Росатома» в пятой школе. Также он побывал в региональной школе бокса, оценил условия тренировки спортсменов, осмотрел спортивное оборудование и зал.