Как будет работать роллердром в Белгороде

На месте ледовых дорожек в Центральном парке Белгорода теперь есть роллердром. Он уже начал принимать первых посетителей на прошлых выходных. Все тонкости работы роллердрома рассказал глава областного центра.

Так, площадка работает каждый день по 12 часов — с 10 утра до 22:00. Вход будет платным, оплачивается каждый час. А стоимость одинаковая для всех. Зато можно приходить без роликов и брать напрокат.