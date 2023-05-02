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Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

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Как будет работать роллердром в Белгороде

2 мая 2023, 18:23
Фото: PXhere

Стал известен график работы роллердрома в Белгороде

Часы работы и стоимость входа на площадку озвучил мэр города Валентин Демидов.

На месте ледовых дорожек в Центральном парке Белгорода теперь есть роллердром. Он уже начал принимать первых посетителей на прошлых выходных. Все тонкости работы роллердрома рассказал глава областного центра.
Так, площадка работает каждый день по 12 часов — с 10 утра до 22:00. Вход будет платным, оплачивается каждый час. А стоимость одинаковая для всех. Зато можно приходить без роликов и брать напрокат.

Вход — 50 рублей в час для детей и взрослых. Есть прокат роликовых коньков, доступны все размеры. Можно приходить и со своими.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Ранее мы писали, что роллердром в Центральном парке Белгорода решили открыть раньше на несколько дней — 29 апреля. Сезон начался.

Когда в Белгороде откроют роллердром?
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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Роллер#Роллердром#Ролики
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