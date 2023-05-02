Как будет работать роллердром в Белгороде

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
На месте ледовых дорожек в Центральном парке Белгорода теперь есть роллердром. Он уже начал принимать первых посетителей на прошлых выходных. Все тонкости работы роллердрома рассказал глава областного центра.
Так, площадка работает каждый день по 12 часов — с 10 утра до 22:00. Вход будет платным, оплачивается каждый час. А стоимость одинаковая для всех. Зато можно приходить без роликов и брать напрокат.
Вход — 50 рублей в час для детей и взрослых. Есть прокат роликовых коньков, доступны все размеры. Можно приходить и со своими.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Ранее мы писали, что роллердром в Центральном парке Белгорода решили открыть раньше на несколько дней — 29 апреля. Сезон начался.