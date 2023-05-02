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Гладков потребовал усилить контроль за финансами при восстановлении жилья

2 мая 2023, 06:37
Фото: 1MI
Информацию озвучил губернатор в ходе оперативного совещания правительства области.

Вячеслав Гладков потребовал усилить контроль за стоимостью работ, а также контроль по приобретению материалов при восстановлении жилья за счёт фонда.

Деньги тратятся большие. У меня возникают определённые опасения — правильно организован контроль или нет.
Вячеслав Гладков

Напомним, что 27 апреля Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья ещё 42 семьям, вынужденным переселенцам из приграничья. Ключи получили жители Белгородского и Краснояружского районов, Шебекинского и Валуйского горокругов. Новое жильё белгородцы получают бесплатно взамен старого.

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#Алина Харина#Контроль#Восстановление#Финансы#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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