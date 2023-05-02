Гладков потребовал усилить контроль за финансами при восстановлении жилья

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Вячеслав Гладков потребовал усилить контроль за стоимостью работ, а также контроль по приобретению материалов при восстановлении жилья за счёт фонда.
Деньги тратятся большие. У меня возникают определённые опасения — правильно организован контроль или нет.
Вячеслав Гладков
Напомним, что 27 апреля Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья ещё 42 семьям, вынужденным переселенцам из приграничья. Ключи получили жители Белгородского и Краснояружского районов, Шебекинского и Валуйского горокругов. Новое жильё белгородцы получают бесплатно взамен старого.