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Два предприятия Корпорации ЖБК-1 занесены на областную Аллею Трудовой Славы

2 мая 2023, 13:00
Фото: Антон Щекочихин
1 мая в Белгороде состоялось торжественное открытие областной Аллеи Трудовой Славы. На нее занесены 33 работника и 36 трудовых коллективов Лучших из лучших поздравил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мы награждаем лучших передовиков производств по всем направлениям. Несмотря на очень сложную оперативную обстановку, удивительные результаты показывают наши металлурги, наши сельхозпредприятия, наша обрабатывающая промышленность, наши строители. И мы гордимся тем, что труд, человек, качество жизни продолжают оставаться приоритетом в нашей работе», — сказал глава региона.

Среди награжденных -ООО «Жилищное управление ЖБК-1», которое стало победителем в номинации «Лучшее предприятие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры».В этой номинации учитывались такие критерии, как рост объема оказываемых услуг, создание новых рабочих мест, формирование здорового образа жизни у сотрудников, победы в различных конкурсах и многое другое. Отметим, что ООО «Жилищное управление ЖБК-1» не первый год ежеквартально занимает лидирующие позиции в рейтинге управляющих компаний УГЖН Белгородской области.

«Фонд большой: предприятие обслуживает порядка 700 тысяч квадратных метров жилья. Это около 18 тысяч населения. Мы надеемся, что жители довольны нашей работой. А эта победа дает дополнительный импульс для дальнейшей плодотворной деятельности», — отметил директор ЖУЖБК-1 Олег Шарапов.

Фото: Антон Щекочихин

Локомотив Корпорации — Завод ЖБК-1занесен на Аллею Трудовой Славы как победитель регионального конкурса в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Отметим, что в этом году предприятие отмечает свое 70-летие.

В конкурсе учитывались такие показатели, как реализация социальных программ, проведение мероприятий по закреплению выпускников образовательных заведений и молодых специалистов на предприятие, программы по повышению квалификации работников, организация наставничества, взаимодействие с учебными заведениями профессионального образования и многое другое. По всем показателям Завод ЖБК-1 показал лучший результат.

На предприятии действует учебно-курсовой комбинат, который обучает рабочим профессиям как работников предприятия, так и студентов. С 2010 г. на предприятии внедрена программа наставничества, которая обеспечивает преемственность поколений, позволяет совершенствовать культуру труда и контролировать уровень квалификации внутри предприятия.

Олег Деготьков, директор Завода ЖБК-1: «На заводе работает большой коллектив, который выпускает много различных видов строительных материалов, поэтому кадровый вопрос для нас является приоритетным. На предприятии реализуются программы, нацеленные прежде всего на привлечение и удержание молодых специалистов.
Безусловно, занесение на Доску Почета стало для нас высокой оценкой нашего труда».

Справочно:

В 2023 году Завод ЖБК-1 отмечает 70 лет.

Предприятие выпускает более 10 тысяч наименований качественных стройматериалов — от железобетонных конструкций до лицевого кирпича, деревянных окон и игрового оборудования. Тротуарную плитку предприятие производит уже более 25 лет и за это время выпустил 22,5 миллиона квадратных метров. А еще Завод ЖБК-1 произвел 8 миллионов кубических метров железобетонных и бетонных изделий, больше 20 миллионов погонных метров бордюров и поребрика, 4 миллиона кубических метров керамзита, 8,5 миллиона квадратных метров плит перекрытий и многое другое.

 

#Корпорация ЖБК-1#Аллея славы#Гладков#Сотрудники#Общество#Белгород#Кристина Семенчук
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