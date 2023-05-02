Два предприятия Корпорации ЖБК-1 занесены на областную Аллею Трудовой Славы

Предприятие выпускает более 10 тысяч наименований качественных стройматериалов — от железобетонных конструкций до лицевого кирпича, деревянных окон и игрового оборудования. Тротуарную плитку предприятие производит уже более 25 лет и за это время выпустил 22,5 миллиона квадратных метров. А еще Завод ЖБК-1 произвел 8 миллионов кубических метров железобетонных и бетонных изделий, больше 20 миллионов погонных метров бордюров и поребрика, 4 миллиона кубических метров керамзита, 8,5 миллиона квадратных метров плит перекрытий и многое другое.