Два предприятия Корпорации ЖБК-1 занесены на областную Аллею Трудовой Славы

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«Мы награждаем лучших передовиков производств по всем направлениям. Несмотря на очень сложную оперативную обстановку, удивительные результаты показывают наши металлурги, наши сельхозпредприятия, наша обрабатывающая промышленность, наши строители. И мы гордимся тем, что труд, человек, качество жизни продолжают оставаться приоритетом в нашей работе», — сказал глава региона.
Среди награжденных -ООО «Жилищное управление ЖБК-1», которое стало победителем в номинации «Лучшее предприятие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры».В этой номинации учитывались такие критерии, как рост объема оказываемых услуг, создание новых рабочих мест, формирование здорового образа жизни у сотрудников, победы в различных конкурсах и многое другое. Отметим, что ООО «Жилищное управление ЖБК-1» не первый год ежеквартально занимает лидирующие позиции в рейтинге управляющих компаний УГЖН Белгородской области.
«Фонд большой: предприятие обслуживает порядка 700 тысяч квадратных метров жилья. Это около 18 тысяч населения. Мы надеемся, что жители довольны нашей работой. А эта победа дает дополнительный импульс для дальнейшей плодотворной деятельности», — отметил директор ЖУЖБК-1 Олег Шарапов.
Локомотив Корпорации — Завод ЖБК-1занесен на Аллею Трудовой Славы как победитель регионального конкурса в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Отметим, что в этом году предприятие отмечает свое 70-летие.
В конкурсе учитывались такие показатели, как реализация социальных программ, проведение мероприятий по закреплению выпускников образовательных заведений и молодых специалистов на предприятие, программы по повышению квалификации работников, организация наставничества, взаимодействие с учебными заведениями профессионального образования и многое другое. По всем показателям Завод ЖБК-1 показал лучший результат.
На предприятии действует учебно-курсовой комбинат, который обучает рабочим профессиям как работников предприятия, так и студентов. С 2010 г. на предприятии внедрена программа наставничества, которая обеспечивает преемственность поколений, позволяет совершенствовать культуру труда и контролировать уровень квалификации внутри предприятия.
Олег Деготьков, директор Завода ЖБК-1: «На заводе работает большой коллектив, который выпускает много различных видов строительных материалов, поэтому кадровый вопрос для нас является приоритетным. На предприятии реализуются программы, нацеленные прежде всего на привлечение и удержание молодых специалистов.
Безусловно, занесение на Доску Почета стало для нас высокой оценкой нашего труда».
Справочно:
В 2023 году Завод ЖБК-1 отмечает 70 лет.
Предприятие выпускает более 10 тысяч наименований качественных стройматериалов — от железобетонных конструкций до лицевого кирпича, деревянных окон и игрового оборудования. Тротуарную плитку предприятие производит уже более 25 лет и за это время выпустил 22,5 миллиона квадратных метров. А еще Завод ЖБК-1 произвел 8 миллионов кубических метров железобетонных и бетонных изделий, больше 20 миллионов погонных метров бордюров и поребрика, 4 миллиона кубических метров керамзита, 8,5 миллиона квадратных метров плит перекрытий и многое другое.