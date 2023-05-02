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Депутат Антон Немкин протаранил машину соперника на гонках

2 мая 2023, 13:33
Фото: 1MI
Депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин, участвовавший в гонках в Сочи, столкнулся на пит-лейне с автомобилем Андрея Гончарова, в результате чего получил травмы стоявший рядом инженер Павел Кулагин.

Экс-редактор спортивного портала F1News Эльмир Валеев опубликовал видеозапись, где, по его словам, видно, что Немкин сознательно протаранил автомобиль, передает издание properm.ru.

Гончаров подал протест, требуя дисквалифицировать Немкина и отстранить его от дальнейшего участия в заездах. Протест был удовлетворен частично: результаты первой гонки были оставлены в силе, но Немкин не участвовал во второй и третьей гонках.

Немкин заявил, что столкновение было случайным - он вынужден был повернуть резко, чтобы избежать столкновения с работающими на пит-лейне людьми.

Однако Эльмир Валеев считает это объяснение отговорками. Выводы он предложил сделать по опубликованным видео. Павел Кулагин, в свою очередь, не предъявлял претензий к депутату, расценив произошедшее как технический сбой.

Антону Немкину 39 лет. Он увлекается автомобильными гонками уже шесть лет. В сентябре 2021 года он стал депутатом Госдумы от Пермского края от партии "Единая Россия".

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