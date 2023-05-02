Депутат Антон Немкин протаранил машину соперника на гонках

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Экс-редактор спортивного портала F1News Эльмир Валеев опубликовал видеозапись, где, по его словам, видно, что Немкин сознательно протаранил автомобиль, передает издание properm.ru.
Гончаров подал протест, требуя дисквалифицировать Немкина и отстранить его от дальнейшего участия в заездах. Протест был удовлетворен частично: результаты первой гонки были оставлены в силе, но Немкин не участвовал во второй и третьей гонках.
Немкин заявил, что столкновение было случайным - он вынужден был повернуть резко, чтобы избежать столкновения с работающими на пит-лейне людьми.
Однако Эльмир Валеев считает это объяснение отговорками. Выводы он предложил сделать по опубликованным видео. Павел Кулагин, в свою очередь, не предъявлял претензий к депутату, расценив произошедшее как технический сбой.
Антону Немкину 39 лет. Он увлекается автомобильными гонками уже шесть лет. В сентябре 2021 года он стал депутатом Госдумы от Пермского края от партии "Единая Россия".