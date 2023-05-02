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День молодёжи в России перенесли на последнюю субботу июня

2 мая 2023, 13:25
Фото: 1MI
Президент Владимир Путин подписал документ о праздновании Дня молодёжи в последнюю субботу июня. Ранее была фиксированная дата — 27 июня, сообщают «Народные новости».

День молодёжи в России теперь начнут праздновать в последнюю субботу июня. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. Ранее День молодёжи отмечали 27 июня.

В этом году праздник выпадает на 24 июня. Ранее Путин поручил администрации обеспечить перенос праздника. Ответственным назначили замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, пишет издание.

День молодёжи в стране учредили в 1993 году.

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