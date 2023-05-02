День молодёжи в России перенесли на последнюю субботу июня

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
День молодёжи в России теперь начнут праздновать в последнюю субботу июня. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. Ранее День молодёжи отмечали 27 июня.
В этом году праздник выпадает на 24 июня. Ранее Путин поручил администрации обеспечить перенос праздника. Ответственным назначили замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, пишет издание.
День молодёжи в стране учредили в 1993 году.