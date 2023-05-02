Что стало причиной сильного дыма под Белгородом

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Утром 2 мая жители Белгорода заметили сильный дым ближе к северной части города. Как стало известно Бел.Ру, причина горения была связана не с СВО.
В МЧС сообщили, что в 07:51 к ним поступило сообщение о пожаре в Северном. На месте спасатели увидели, что горел грузовик «Газон NEXT».
Полностью пожар потушили в 08:07.
Напомним, что с января по март в Белгородской области зарегистрировали более 300 пожаров. В огне погибли 27 человек, ещё восемь пострадали. Причинённый происшествиями материальный ущерб оценили в сумму более 13 млн рублей.
С 20 апреля в Белгородской области действует особый противопожарный режим.