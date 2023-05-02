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Что стало причиной сильного дыма под Белгородом

2 мая 2023, 06:53
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»

Под Белгородом вспыхнул грузовик

Пожар произошёл утром 2 мая. Сильный дым, который было видно в городе, обеспокоил белгородцев. Подробности о пожаре сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Пожар

Утром 2 мая жители Белгорода заметили сильный дым ближе к северной части города. Как стало известно Бел.Ру, причина горения была связана не с СВО.

В МЧС сообщили, что в 07:51 к ним поступило сообщение о пожаре в Северном. На месте спасатели увидели, что горел грузовик «Газон NEXT».

Полностью пожар потушили в 08:07.

Напомним, что с января по март в Белгородской области зарегистрировали более 300 пожаров. В огне погибли 27 человек, ещё восемь пострадали. Причинённый происшествиями материальный ущерб оценили в сумму более 13 млн рублей.

С 20 апреля в Белгородской области действует особый противопожарный режим.

Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
В МЧС ответили, что горело в Белгороде
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#Пожар#Дым#Грузовик#Происшествия#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Северный#Инна Рогова
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