Что горело на Михайловском шоссе в Белгороде

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
На Михайловском шоссе в Белгороде вспыхнул ангар. Очевидцы сообщили о дыме в районе происшествия.
Как заявили в МЧС, о пожаре им стало известно в 16:56. Огонь полностью потушили уже в 17:12. Пострадавших в результате происшествия нет.
Утром 2 мая белгородцев также озадачил дым в районе Северного. Как оказалось, произошёл пожар в грузовике.
На минувшей неделе, напомним, пожарная сигнализация сработала в поликлинике № 6. В МЧС заявили, что короткого замыкания и возгорания, о чём ранее сообщали в Сети, не было.