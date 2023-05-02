Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Изображение материала

Что горело на Михайловском шоссе в Белгороде

2 мая 2023, 14:31
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

В МЧС сообщили подробности пожара на Михайловском шоссе в Белгороде

Пожар произошёл в ангаре. Возгорание полностью ликвидировали, обошлось без пострадавших, сообщили в прес-службе ведомства.
Сюжет
Пожар

На Михайловском шоссе в Белгороде вспыхнул ангар. Очевидцы сообщили о дыме в районе происшествия.

Как заявили в МЧС, о пожаре им стало известно в 16:56. Огонь полностью потушили уже в 17:12. Пострадавших в результате происшествия нет.

Утром 2 мая белгородцев также озадачил дым в районе Северного. Как оказалось, произошёл пожар в грузовике.

На минувшей неделе, напомним, пожарная сигнализация сработала в поликлинике № 6. В МЧС заявили, что короткого замыкания и возгорания, о чём ранее сообщали в Сети, не было.

Что стало причиной сильного дыма под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
В центре Белгорода второй день подряд горели нежилые зданияВ Белгородской области за сутки горели Renault, Mazda и Skoda
#Инна Рогова#Ангар#Дым#Пожар#МЧС#Происшествия#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Власти Белгорода отказались от апелляционного иска по демонтажу аттракционов в парке
Сегодня, 15:25
«Человека-выблевку» в Старом Осколе уберут в другой зал и покажут только на экскурсии
Сегодня, 13:03
Два предприятия Корпорации ЖБК-1 занесены на областную Аллею Трудовой Славы
Сегодня, 13:00
Количество пострадавших квартир на Шаландина в Белгороде увеличилось до 19
Сегодня, 07:33
Новый советник мэра Белгорода Лоскутов не стал делиться конкретными планами работы
Сегодня, 09:21
В белгородском правительстве прокомментировали перестановки в минфине
Сегодня, 12:03