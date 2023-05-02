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«Человека-выблевку» в Старом Осколе уберут в другой зал и покажут только на экскурсии

2 мая 2023, 13:03
Фото: vk.com/ccabyl
Инсталляцию в Центре современного искусства решили переместить. Посмотреть на скульптуру удастся только в рамках экскурсии с возрастным ограничением 18+, сообщили в группе учреждения в соцсети.

Скульптура, получившая в народе название «человек-выблевок», переедет в другой зал Центра современного искусства «Быль». Инсталляция художницы Ксении Маркеловой покинет основное место экспозиции.

Посмотреть на произведение теперь можно будет в рамках экскурсии. В учреждении пояснили, чем вызвано это решение.

Увы, но в жизнь нашей выставки «Не доверяйте тишине, она обманчива» вмешались вандалы. Инсталляцию молодого автора нашей выставки Ксении Маркеловой «СТЕНЫ» испортили вандалы, исказив её и использовав фото некорректного образа человеческих страхов для глумления и хэйта. Мы вынуждены были убрать её из основного места экспозиции. После восстановления она будет размещена в отдельном зале и доступна только в рамках экскурсий.
из сообщения ЦСИ «Быль»

В центре также поделились фотографией инсталляции в первоначальном виде и объяснили её смысл: «…страхи уползают из зала от зрителей, оставляя их одних наедине с магией кино».

Помимо этого, уточняется, что на экскурсию к нашумевшей скульптуре допустят только совершеннолетних гостей (18+).

Напомним, жители Старого Оскола ранее создали петицию, где просили закрыть выставку центра современного искусства. Особенно местным жителям не понравился «человек-выблевок». Позже стало известно, что скульптуру в ЦСИ решили оставить.

Фото: vk.com/ccabyl
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