«Человека-выблевку» в Старом Осколе уберут в другой зал и покажут только на экскурсии

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Скульптура, получившая в народе название «человек-выблевок», переедет в другой зал Центра современного искусства «Быль». Инсталляция художницы Ксении Маркеловой покинет основное место экспозиции.
Посмотреть на произведение теперь можно будет в рамках экскурсии. В учреждении пояснили, чем вызвано это решение.
Увы, но в жизнь нашей выставки «Не доверяйте тишине, она обманчива» вмешались вандалы. Инсталляцию молодого автора нашей выставки Ксении Маркеловой «СТЕНЫ» испортили вандалы, исказив её и использовав фото некорректного образа человеческих страхов для глумления и хэйта. Мы вынуждены были убрать её из основного места экспозиции. После восстановления она будет размещена в отдельном зале и доступна только в рамках экскурсий.
из сообщения ЦСИ «Быль»
В центре также поделились фотографией инсталляции в первоначальном виде и объяснили её смысл: «…страхи уползают из зала от зрителей, оставляя их одних наедине с магией кино».
Помимо этого, уточняется, что на экскурсию к нашумевшей скульптуре допустят только совершеннолетних гостей (18+).
Напомним, жители Старого Оскола ранее создали петицию, где просили закрыть выставку центра современного искусства. Особенно местным жителям не понравился «человек-выблевок». Позже стало известно, что скульптуру в ЦСИ решили оставить.