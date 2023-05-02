Частные детские сады в Белгородской области попали в сложные условия с началом СВО

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Как сообщил Вадим Епанчинцев, ещё одна категория малых и средних предпринимательств, сильно пострадавшая с началом СВО, — детские социальные предприниматели.
Ко мне обращались детские бассейны, логопедические центры, детские частные сады из Белгорода. Проблема в том, что многие родители увезли детей и клиентский поток сократился в два раза.
Владимир Епанчинцев
Из-за этого многие социальные предприниматели попали в сложные условия: просили грантовую поддержку, льготы на оплату коммунальных услуг, «устроить ценные кадры». Но эффективную систему помощи организовать не вышло.
Если говорить о проблемах, связанных с СВО, то много было обращений по кредитным каникулам, по отсрочке уплаты налогов, особенно в начале. Так как в период пандемии государством были выработаны действительно эффективные меры поддержки, то мы ждали, что что-то такое будет и в 2022 году.
Вадим Епанчинцев
Напомним, что ранее бизнес-омбудсмен Вадим Епанчинцев уже рассказывал об основных проблемах белгородского бизнеса в условиях СВО.