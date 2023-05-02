Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Изображение материала

Частные детские сады в Белгородской области попали в сложные условия с началом СВО

2 мая 2023, 07:17
Фото: 1MI
Бизнес-омбудсмен Вадим Епанчинцев во время оперсовещания с правительством Белгородской области сообщил, с какими проблемами столкнулись социальные предприниматели после начала СВО.

Как сообщил Вадим Епанчинцев, ещё одна категория малых и средних предпринимательств, сильно пострадавшая с началом СВО, — детские социальные предприниматели.

Ко мне обращались детские бассейны, логопедические центры, детские частные сады из Белгорода. Проблема в том, что многие родители увезли детей и клиентский поток сократился в два раза.
Владимир Епанчинцев

Из-за этого многие социальные предприниматели попали в сложные условия: просили грантовую поддержку, льготы на оплату коммунальных услуг, «устроить ценные кадры». Но эффективную систему помощи организовать не вышло.

Если говорить о проблемах, связанных с СВО, то много было обращений по кредитным каникулам, по отсрочке уплаты налогов, особенно в начале. Так как в период пандемии государством были выработаны действительно эффективные меры поддержки, то мы ждали, что что-то такое будет и в 2022 году.
Вадим Епанчинцев

Напомним, что ранее бизнес-омбудсмен Вадим Епанчинцев уже рассказывал об основных проблемах белгородского бизнеса в условиях СВО.

Сложности с кредитами и отток клиентов: проблемы белгородского бизнеса на фоне СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Не все предприниматели приняли помощь для восстановления бизнеса после обстреловВячеслав Гладков: Один из самых сложных моментов — помощь бизнесу в восстановленииГладков ответил белгородцу на просьбу опровергнуть обещания о помощи бизнесу
#Артем Черненко#Проблемы#Детские сады#Бассейны#Общество#Белгородский бизнес#Белгородская область#Владислав Епанчинцев
Подпишитесь
Количество пострадавших квартир на Шаландина в Белгороде увеличилось до 19
Сегодня, 07:33
Гладков потребовал усилить контроль за финансами при восстановлении жилья
Сегодня, 06:37
В Сети сообщили о гибели двоих белгородцев при выполнении боевых задач в ДНР
Сегодня, 07:17
Белгородцы из приграничья просят вернуть им земельные участки после завершения СВО
Сегодня, 07:04
В Белгородской области назначили нового врио министра финансов и бюджетной политики
Вчера, 17:22
Болезненный вопрос: белгородские бизнесмены жалуются на завышенные тарифы ЦЭБа
Сегодня, 08:34