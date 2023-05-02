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Болезненный вопрос: белгородские бизнесмены жалуются на завышенные тарифы ЦЭБа

2 мая 2023, 08:34
Фото: 1MI

Бизнес-омбудсмен Белгородской области предложил пересмотреть тарифы за вывоз мусора

Бизнес-омбудсмен Вадим Епанчинцев во время оперсовещания с правительством Белгородской области сообщил о жалобах местных предпринимателей на завышенные тарифы ЦЭБа.

Как отметил Вадим Епанчинцев, проблема с ЦЭБом — системная и переходит из года в год. Чаще всего на неё жалуются предприниматели, получающие внезапные письма о задолженности.

Простой пример: свадебный салон в Старом Осколе заключает договор, целый год платит аренду. Никаких дополнительных условий нет. Через год их настигает письмо — заплатите 92 тысячи.
Вадим Епачинцев

При выяснении обстоятельств становится понятно, что письмо приходит от ЦЭБа, который требует деньги за вывоз мусора. От салона хотят выплат — по три тысячи рублей в месяц.

Предприятие по площади очень большое, и получается, что оно генерирует около шести кубометров мусора в месяц. Но свадебный салон явно полкубометра мусора генерирует. Соответственно, есть обращения и нормативы надо пересмотреть.
Вадим Епачинцев

Всего же проблем, по словам омбудсмена, четыре — «четыре всадника апокалипсиса»: завышенная кадастровая стоимость, ЦЭБ, естественные монополии и «правообладатели».

Ранее ЦЭБ поделился с Бел.Ру историями о недобросовестных предпринимателях из Белгорода, экономящих на вывозе мусора. Подробнее о том, почему бизнесменам приходят такие «письма счастья», — в отдельном материале.

Подброс фантиков и «чёрные возчики»: как белгородские бизнесмены экономят на мусоре
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#Артем Черненко#Белгородская область#Белгородский бизнес#Владислав Епанчинцев#Общество#ООО «ЦЭБ»#Вывоз мусора#Тарифы
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