Болезненный вопрос: белгородские бизнесмены жалуются на завышенные тарифы ЦЭБа

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Как отметил Вадим Епанчинцев, проблема с ЦЭБом — системная и переходит из года в год. Чаще всего на неё жалуются предприниматели, получающие внезапные письма о задолженности.
Простой пример: свадебный салон в Старом Осколе заключает договор, целый год платит аренду. Никаких дополнительных условий нет. Через год их настигает письмо — заплатите 92 тысячи.
Вадим Епачинцев
При выяснении обстоятельств становится понятно, что письмо приходит от ЦЭБа, который требует деньги за вывоз мусора. От салона хотят выплат — по три тысячи рублей в месяц.
Предприятие по площади очень большое, и получается, что оно генерирует около шести кубометров мусора в месяц. Но свадебный салон явно полкубометра мусора генерирует. Соответственно, есть обращения и нормативы надо пересмотреть.
Вадим Епачинцев
Всего же проблем, по словам омбудсмена, четыре — «четыре всадника апокалипсиса»: завышенная кадастровая стоимость, ЦЭБ, естественные монополии и «правообладатели».
Ранее ЦЭБ поделился с Бел.Ру историями о недобросовестных предпринимателях из Белгорода, экономящих на вывозе мусора. Подробнее о том, почему бизнесменам приходят такие «письма счастья», — в отдельном материале.