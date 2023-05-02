Более 242 тысяч объектов в Белгородской области не имеют владельцев в ЕГРН

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
По данным чиновника, в Белгородской области в 2022 году продолжили работу по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. На начало 2022 года в ЕГРН было учтено свыше 329 тысяч объектов с незарегистрированными правами. В прошлом году выполнены мероприятии в отношении 91 тысячи объектов. На 1 января 2023 года количество объектов без прав в ЕГРН сократилось до 242 тысяч.
Зайнуллин отметил, что планировалось сократить общее количество на 20%, но задание фактически было выполнено на 26%. В 2023 году планируется охватить не менее 71 тысячи объектов.
Каждому муниципалитету доведено целевое задание. Соответствующий показатель включён в перечень KPI глав муниципалитетов.
Рустэм Зайнуллин
Чиновник также добавил, что в соответствии с рейтингом субъектов по вопросу наполнения ЕГРН, составленным Росреестром, в ЦФО по подаче заявлений о выявлении правообладателей Белгородская область занимает третье место, а по РФ — 15-е. По подаче заявлений о снятии с государственного кадастрового учёта в ЦФО Белгородская область на втором месте, а в РФ — на 12-м.