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Более 242 тысяч объектов в Белгородской области не имеют владельцев в ЕГРН

2 мая 2023, 06:47
Фото: 1MI
На начало 2022 году в ЕГРН было учтено свыше 329 тысяч объектов с незарегистрированными правами. В текущем году выявить правообладателей планируют по 71 тысячи объектам. Подробнее сообщил заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин.

По данным чиновника, в Белгородской области в 2022 году продолжили работу по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. На начало 2022 года в ЕГРН было учтено свыше 329 тысяч объектов с незарегистрированными правами. В прошлом году выполнены мероприятии в отношении 91 тысячи объектов. На 1 января 2023 года количество объектов без прав в ЕГРН сократилось до 242 тысяч.

Зайнуллин отметил, что планировалось сократить общее количество на 20%, но задание фактически было выполнено на 26%. В 2023 году планируется охватить не менее 71 тысячи объектов.

Каждому муниципалитету доведено целевое задание. Соответствующий показатель включён в перечень KPI глав муниципалитетов.
Рустэм Зайнуллин

Чиновник также добавил, что в соответствии с рейтингом субъектов по вопросу наполнения ЕГРН, составленным Росреестром, в ЦФО по подаче заявлений о выявлении правообладателей Белгородская область занимает третье место, а по РФ — 15-е. По подаче заявлений о снятии с государственного кадастрового учёта в ЦФО Белгородская область на втором месте, а в РФ — на 12-м.

Белгородская область не вошла в топ регионов по доходности вложений в недвижимость
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#Недвижимость#Объекты#Правообладатели#Город#Белгородская область#Рустэм Зайнуллин#Кристина Семенчук
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