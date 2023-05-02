Более 242 тысяч объектов в Белгородской области не имеют владельцев в ЕГРН

По данным чиновника, в Белгородской области в 2022 году продолжили работу по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. На начало 2022 года в ЕГРН было учтено свыше 329 тысяч объектов с незарегистрированными правами. В прошлом году выполнены мероприятии в отношении 91 тысячи объектов. На 1 января 2023 года количество объектов без прав в ЕГРН сократилось до 242 тысяч.