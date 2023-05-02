Белгородцы смогут бесплатно проверить состояние лёгких

Кроме того, приём будут вести врачи-наркологи и психологи. В частности, для белгородцев проведут индивидуальные консультации по вопросам тревожности и депрессивных состояний. Ещё запланированы мастер-классы по лечебной физкультуре и дыхательной гимнастике.