Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Белгородцы смогут бесплатно проверить состояние лёгких. Обследование в рамках акции «Лёгкое дыхание» проведут 3 мая в период с 12:00 до 15:00. Пройдёт акция на базе КЦ «Октябрь».
Организовал мероприятие областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Горожане смогут пройти компьютерную спирометрию и определить жизненную ёмкость лёгких. Также врачи проверят уровень холестерина и глюкозы в крови.
Кроме того, приём будут вести врачи-наркологи и психологи. В частности, для белгородцев проведут индивидуальные консультации по вопросам тревожности и депрессивных состояний. Ещё запланированы мастер-классы по лечебной физкультуре и дыхательной гимнастике.