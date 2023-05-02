Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Изображение материала

Белгородцы смогут бесплатно проверить состояние лёгких

2 мая 2023, 12:12
Фото: 1MI
3 мая в областном центре пройдёт акция «Лёгкое дыхание». Пройти обследование можно в КЦ «Октябрь».

Белгородцы смогут бесплатно проверить состояние лёгких. Обследование в рамках акции «Лёгкое дыхание» проведут 3 мая в период с 12:00 до 15:00. Пройдёт акция на базе КЦ «Октябрь».

Организовал мероприятие областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Горожане смогут пройти компьютерную спирометрию и определить жизненную ёмкость лёгких. Также врачи проверят уровень холестерина и глюкозы в крови.

Кроме того, приём будут вести врачи-наркологи и психологи. В частности, для белгородцев проведут индивидуальные консультации по вопросам тревожности и депрессивных состояний. Ещё запланированы мастер-классы по лечебной физкультуре и дыхательной гимнастике.

В Белгородской области не устанавливают бесплатно брекеты детям
Узнать подробнее
Читайте также:
Уровень стресса белгородцев бесплатно проверят в «Мега Гринне»Белгородцы смогут бесплатно пройти обследование в честь Дня здоровьяБелгородцев приглашают бесплатно проверить здоровье за один день
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Медицина#Акция#Обследование#Лёгкие#Касается каждого
Подпишитесь
Количество пострадавших квартир на Шаландина в Белгороде увеличилось до 19
Сегодня, 07:33
Гладков потребовал усилить контроль за финансами при восстановлении жилья
Сегодня, 06:37
«Смотреть нечего, кроме Чебурашки». Гладков — о проблемах белгородских кинотеатров
Сегодня, 09:13
Белгородцы из приграничья просят вернуть им земельные участки после завершения СВО
Сегодня, 07:04
Новый советник мэра Белгорода Лоскутов не стал делиться конкретными планами работы
Сегодня, 09:21
В белгородском правительстве прокомментировали перестановки в минфине
Сегодня, 12:03