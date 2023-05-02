Белгородцы из приграничья просят вернуть им земельные участки после завершения СВО

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что в Белгородской области жителям, которые остались без жилья, после согласования с прокуратурой предоставляется в безвозмездное пользование помещение на девять лет. Но многие белгородцы хотят после завершения спецоперации вернуться к своим земельным и приусадебным участкам.
Кто-то выращивает овощи, кто-то занимается личным подсобным хозяйством, есть семейные фермеры. Нам необходимо с вами в ближайшее время рассказать дополнительно все подробности данного соглашения. Предлагаю вместе с главами муниципальных образований проехать по пунктам временного размещения, предварительно известив жителей.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что в первую область, речь идёт о Белгородском районе, Шебекинском и Валуйском горокругах.