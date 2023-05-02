Белгородцы из приграничья просят вернуть им земельные участки после завершения СВО

Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что в Белгородской области жителям, которые остались без жилья, после согласования с прокуратурой предоставляется в безвозмездное пользование помещение на девять лет. Но многие белгородцы хотят после завершения спецоперации вернуться к своим земельным и приусадебным участкам.