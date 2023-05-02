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Белгородцы из приграничья просят вернуть им земельные участки после завершения СВО

2 мая 2023, 07:04
Фото: 1MI
Об этом в ходе оперсовещания сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он поручил своему заместителю Рустэму Зайнуллину встретиться с людьми в пунктах временного размещения.
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СВО

Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что в Белгородской области жителям, которые остались без жилья, после согласования с прокуратурой предоставляется в безвозмездное пользование помещение на девять лет. Но многие белгородцы хотят после завершения спецоперации вернуться к своим земельным и приусадебным участкам.

Кто-то выращивает овощи, кто-то занимается личным подсобным хозяйством, есть семейные фермеры. Нам необходимо с вами в ближайшее время рассказать дополнительно все подробности данного соглашения. Предлагаю вместе с главами муниципальных образований проехать по пунктам временного размещения, предварительно известив жителей.
Вячеслав Гладков

Гладков отметил, что в первую область, речь идёт о Белгородском районе, Шебекинском и Валуйском горокругах.

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#Кристина Семенчук#Белгородцы#Земельный участок#СВО#Соглашение#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Рустэм Зайнуллин
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