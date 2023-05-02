Белгородские ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от региона

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
В Белгородской области стартовали выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Главы муниципальных образований вручат средства лично. Выплаты в регионе существуют третий год.
«Они [участники Великой Отечественной войны — прим. ред.] своей жизнью заслужили особое внимание. Очень немного осталось их рядом с нами. Дай бог им здоровья! А все, кого сейчас нет, навсегда останутся в нашей памяти», — подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что ветеранам Великой Отечественной войны направят выплаты к 9 Мая. 211 участников и инвалидов ВОВ получат единовременную материальную помощь в размере 25 тыс. рублей.
Напомним, в домах и квартирах ветеранов региона начались ремонтные работы. Их организовали в нескольких районах и горокругах области по заявкам.