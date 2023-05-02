Белгородские ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от региона

«Они [участники Великой Отечественной войны — прим. ред.] своей жизнью заслужили особое внимание. Очень немного осталось их рядом с нами. Дай бог им здоровья! А все, кого сейчас нет, навсегда останутся в нашей памяти», — подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.