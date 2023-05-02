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Белгородские ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты от региона

2 мая 2023, 06:30
Фото: 1MI
Главы муниципальных образований вручат средства лично. Подобные выплаты в регионе существуют третий год, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Выплаты

В Белгородской области стартовали выплаты для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Главы муниципальных образований вручат средства лично. Выплаты в регионе существуют третий год.

«Они [участники Великой Отечественной войны — прим. ред.] своей жизнью заслужили особое внимание. Очень немного осталось их рядом с нами. Дай бог им здоровья! А все, кого сейчас нет, навсегда останутся в нашей памяти», — подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что ветеранам Великой Отечественной войны направят выплаты к 9 Мая. 211 участников и инвалидов ВОВ получат единовременную материальную помощь в размере 25 тыс. рублей.

Напомним, в домах и квартирах ветеранов региона начались ремонтные работы. Их организовали в нескольких районах и горокругах области по заявкам.

Какие выплаты получат белгородские ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Ветераны#Выплаты#Общество#9 мая#День Победы
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