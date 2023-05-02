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Белгородская область стала третьей в РФ по снижению объёма ввода жилья

2 мая 2023, 08:52
Фото: 1MI
Регион оказался в числе тех субъектов РФ, где снижение стало наиболее существенным. Опережают Белгородскую область в стране только соседи по Центральному Черноземью — Липецкая и Тамбовская области, следует из рейтинга РИА «Новости».
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Белгородская область вошла в число российских регионов с наиболее существенным снижением объёма ввода жилья. Обгоняют регион по данному показателю только Липецкая и Тамбовская области.

Как следует из рейтинга, объём ввода жилья в 2022 году в Белгородской области уменьшился на 27,9%. Обеспеченность населения жильём составила 35 кв. м на человека. Объём введённого жилья в минувшем году в регионе составил 841 тыс. кв. м. Объём на одного жителя равняется 0,555 кв. м.

Опережают Белгородскую область по снижению объёма ввода жилья Тамбовская и Липецкая области. Снижение составило 47,4% и 38,8% соответственно.

Снижение наблюдается и в соседней Курской области — 2,1%. Обратная ситуация складывается в Воронежской области. Указанный показатель в соседнем регионе вырос на 3,1%.

В целом по стране в 2022 году строительная отрасль поставила очередной рекорд. Объём ввода жилья вырос на 11% — 102,7 млн кв. м. Лидирует среди субъектов РФ Ленинградская область.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Рейтинг#Ввод жилья#Объёмы#Строительство#Экономика
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