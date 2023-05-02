Белгородская область стала третьей в РФ по снижению объёма ввода жилья

Как следует из рейтинга, объём ввода жилья в 2022 году в Белгородской области уменьшился на 27,9%. Обеспеченность населения жильём составила 35 кв. м на человека. Объём введённого жилья в минувшем году в регионе составил 841 тыс. кв. м. Объём на одного жителя равняется 0,555 кв. м.