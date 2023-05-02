Белгородец на комбайне повредил ж/д пути и скрылся с места ДТП

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Водителя комбайна в Белгородской области оштрафовали за повреждение ж/д путей и ЛЭП. С места ДТП белгородец скрылся.
Происшествие случилось в августе 2022 года в Новом Осколе. Водитель без необходимого согласования выехал на объездную городскую дорогу. Затем обвиняемый подъехал к автомобильному мосту, расположенному над железнодорожными
путями. В тот момент мост ремонтировали. Там находились люди и предупреждающие знаки.
Тем не менее мужчина всё равно решил проехать по путепроводу, но не справился с управлением и столкнулся с бетонными блоками на краю моста. Последние упали на ж/д пути и ЛЭП. С места аварии житель региона уехал.
По указанному делу состоялось судебное заседание. Белгородцу назначили штраф в 20 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.