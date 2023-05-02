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Белгородец на комбайне повредил ж/д пути и скрылся с места ДТП

2 мая 2023, 10:36
Фото: 1MI
Водитель комбайна поехал по ремонтируемому мосту, несмотря на запрет, и не справился с управлением. Его в итоге оштрафовали. Подробности сообщили в региональной транспортной прокуратуре.
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ДТП

Водителя комбайна в Белгородской области оштрафовали за повреждение ж/д путей и ЛЭП. С места ДТП белгородец скрылся.

Происшествие случилось в августе 2022 года в Новом Осколе. Водитель без необходимого согласования выехал на объездную городскую дорогу. Затем обвиняемый подъехал к автомобильному мосту, расположенному над железнодорожными
путями. В тот момент мост ремонтировали. Там находились люди и предупреждающие знаки.

Тем не менее мужчина всё равно решил проехать по путепроводу, но не справился с управлением и столкнулся с бетонными блоками на краю моста. Последние упали на ж/д пути и ЛЭП. С места аварии житель региона уехал.

По указанному делу состоялось судебное заседание. Белгородцу назначили штраф в 20 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Новый Оскол#ДТП#Происшествия#Дорога#Комбайн#Ж/д пути#Суд#Штраф
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