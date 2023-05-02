Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:10

Published Сегодня, 20:10

Modified Сегодня, 20:12

Updated Сегодня, 20:12

Изображение материала

Baza: мужчина пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

2 мая 2023, 20:10
Фото: 1MI
По данным Telegram-канала, 46-летний мирный житель получил контузию.
Сюжет
СВО

Около 13 часов 2 мая, по информации Baza, Белгородскую область атаковал беспилотник. Он сбросил взрывное устройство недалеко от места, где велись работы по строительству защитных сооружений.

Сообщается также о пострадавшем. Предварительно, 46-летний мужчина работал в том месте в приграничье, куда пришёлся удар. Мужчина получил контузию, но от госпитализации отказался.

Официальные комментарии о происшествии не поступали. Всего Белгородская область 2 мая попала под обстрел ВСУ минимум четырежды.

Село в Белгородском районе дважды попало под обстрел
Узнать подробнее
Читайте также:
Украинский беспилотник попытался атаковать инфраструктуру в Белгородской областиСтало известно о новой попытке атаки беспилотником на Белгородскую областьБелгородскую область массово атаковали беспилотниками
#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Приграничье#Пострадавшие#БПЛА#Происшествия#СВО#Белгородская область
Подпишитесь
Власти Белгорода отказались от апелляционного иска по демонтажу аттракционов в парке
Сегодня, 15:25
«Человека-выблевку» в Старом Осколе уберут в другой зал и покажут только на экскурсии
Сегодня, 13:03
Как будет работать роллердром в Белгороде
Сегодня, 18:23
Родители мобилизованных белгородцев потребовали путёвки к морю
Сегодня, 20:00
Стала известна судьба инсталляций в Белгороде после цветочного фестиваля
Сегодня, 16:57
Белгородцы заподозрили голубей в биологическом терроризме
Сегодня, 20:41