Baza: мужчина пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
Около 13 часов 2 мая, по информации Baza, Белгородскую область атаковал беспилотник. Он сбросил взрывное устройство недалеко от места, где велись работы по строительству защитных сооружений.
Сообщается также о пострадавшем. Предварительно, 46-летний мужчина работал в том месте в приграничье, куда пришёлся удар. Мужчина получил контузию, но от госпитализации отказался.
Официальные комментарии о происшествии не поступали. Всего Белгородская область 2 мая попала под обстрел ВСУ минимум четырежды.