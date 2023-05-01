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Женщина погибла в перевернувшемся авто в Белгородской области

1 мая 2023, 09:53
Фото: 1MI
ДТП. Архивное фото
ДТП со смертельным исходом произошло в Старооскольском горокруге, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Сюжет
ДТП

Вчера вечером, 30 апреля, 52-летний водитель ехал за рулём Datsun on-DO по трассе село Городище — село Крутое — село Глушковка. Автомобилист не был внимателен и съехал в кювет, из-за чего машина перевернулось.

В результате ДТП4 2-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте, ещё одна 47-летняя пассажирка получила телесные повреждения.
пресс-служба УМВД по региону

Установлено, что водитель был пьян.

Ещё одно ДТП произошло вчера в Губкинском горокруге на трассе Лукьяновка — Тим — граница Курской области. 48-летний водитель поехал по обочине, не справился с управлением, улетел в кювет и наехал на столб. В результате ДТП две пассажирки в возрасте 48-ми и 50-ти лет получили телесные повреждения.

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