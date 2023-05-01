Женщина погибла в перевернувшемся авто в Белгородской области

Ещё одно ДТП произошло вчера в Губкинском горокруге на трассе Лукьяновка — Тим — граница Курской области. 48-летний водитель поехал по обочине, не справился с управлением, улетел в кювет и наехал на столб. В результате ДТП две пассажирки в возрасте 48-ми и 50-ти лет получили телесные повреждения.