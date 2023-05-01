Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:44

Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Изображение материала

Юные белгородцы самостоятельно смоделировали корабли и пустили их по Везёлке

1 мая 2023, 16:44
Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода
Корабли изготовили участники арт-мастерской технического творчества «Бригантина», сообщили в мэрии Белгорода.
Сюжет
Дети

В пресс-службе городской администрации сообщили, что сегодня, 1 мая, юные белгородцы пустили изготовленные ими корабли по реке Везёлка. Участники арт-мастерской технического творчества «Бригантина» на протяжении двух дней трудились в «Конструкторском бюро» — на одной из площадок фестиваля «Река в цвету».

За два дня ребята смоделировали корабли, придумали их дизайн и воплотили свои идеи в жизнь. Представить свои работы юные белгородцы смогли в последний день фестиваля — ребята пустили их в плавание по Везёлке.

Посмотреть на это смогли все желающие белгородцы на набережной в парке Победы.

Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода
Как прошёл первый день фестиваля «Река в цвету» в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде открыли фестиваль «Река в цвету»«Река в цвету» в Белгороде: чем заняться в первый день фестиваля?Удивят и без яйца: что ждёт белгородцев на фестивале «Река в цвету»Стала известна полная программа фестиваля «Река в цвету» в Белгороде
#Александра Склярова#Река в цвету#Фестиваль#Изготовленные корабли#Дети#Общество#Белгород
Подпишитесь
В Белгородской области назначили нового врио министра финансов и бюджетной политики
Сегодня, 17:22
Белгородцы подписывают петиции против искусства и рыбачат в приграничье: итоги недели
29 апреля 06:56
Трое молодых людей хотели проникнуть на крышу дома с муляжами оружия в Белгороде
Сегодня, 13:55
Схему реорганизации дороги возле УСК Хоркиной подготовит компания из Москвы
Сегодня, 08:25
Минобороны: Украинских диверсантов уничтожили в Харьковской и Луганской областях
Сегодня, 11:59
Разметку поверх ям и парней с муляжами оружия обсуждали белгородцы 1 мая
Сегодня, 16:00