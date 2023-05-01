Юные белгородцы самостоятельно смоделировали корабли и пустили их по Везёлке

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
В пресс-службе городской администрации сообщили, что сегодня, 1 мая, юные белгородцы пустили изготовленные ими корабли по реке Везёлка. Участники арт-мастерской технического творчества «Бригантина» на протяжении двух дней трудились в «Конструкторском бюро» — на одной из площадок фестиваля «Река в цвету».
За два дня ребята смоделировали корабли, придумали их дизайн и воплотили свои идеи в жизнь. Представить свои работы юные белгородцы смогли в последний день фестиваля — ребята пустили их в плавание по Везёлке.
Посмотреть на это смогли все желающие белгородцы на набережной в парке Победы.