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Юные белгородцы с инвалидностью и ОВЗ приняли участие во всероссийском конкурсе

1 мая 2023, 04:33
Фото: 1MI
Всего в конкурсе «Абилимпикс» поучаствовали 200 белгородцев, отметил глава региона.
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Конкурс

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что 200 детей с инвалидностью и ОВЗ приняли участие во Всероссийском конкурсе «Абилимпикс». Известно, что 33 победителя примут участие в Москве в финале конкурса.

В этом году в нем принимали участие 200 человек. Показывали свое профессиональное мастерство, в очередной раз восхищали членов жюри. Конечно же, хотел сказать спасибо их наставникам, благодаря которым мы видим удивительные успехи в судьбе этих людей, которым требуется отдельная помощь. Будем болеть за наших.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что совсем недавно в Старом Осколе тоже проходил детский конкурс, в котором победили дети с ОВЗ. Однако вместо подарков дети получили одну грамоту и одно одеяло на пятерых.

Изначально старооскольские власти отрицали отсутствие подарков, но чуть позже Вячеслав Гладков согласился, что ситуация правдива. Тогда перед участниками и их родителями извинилась замглавы Старооскольского округа Светлана Халеева.

Администрация Старого Оскола извинилась за одно одеяло на пятерых детей с ОВЗ
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#Александра Склярова#Конкурс#Всероссийский конкурс#Дети с овз#Дети с инвалидностью#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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