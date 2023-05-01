Юные белгородцы с инвалидностью и ОВЗ приняли участие во всероссийском конкурсе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что 200 детей с инвалидностью и ОВЗ приняли участие во Всероссийском конкурсе «Абилимпикс». Известно, что 33 победителя примут участие в Москве в финале конкурса.