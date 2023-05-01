Юные белгородцы с инвалидностью и ОВЗ приняли участие во всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что 200 детей с инвалидностью и ОВЗ приняли участие во Всероссийском конкурсе «Абилимпикс». Известно, что 33 победителя примут участие в Москве в финале конкурса.
В этом году в нем принимали участие 200 человек. Показывали свое профессиональное мастерство, в очередной раз восхищали членов жюри. Конечно же, хотел сказать спасибо их наставникам, благодаря которым мы видим удивительные успехи в судьбе этих людей, которым требуется отдельная помощь. Будем болеть за наших.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что совсем недавно в Старом Осколе тоже проходил детский конкурс, в котором победили дети с ОВЗ. Однако вместо подарков дети получили одну грамоту и одно одеяло на пятерых.
Изначально старооскольские власти отрицали отсутствие подарков, но чуть позже Вячеслав Гладков согласился, что ситуация правдива. Тогда перед участниками и их родителями извинилась замглавы Старооскольского округа Светлана Халеева.