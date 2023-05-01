В Белгородской области в 20 машинах скорой помощи появились кнопки вызова Росгвардии

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
По данным пресс-службы Белгородской области, специалисты Белгородского информационного фонда установили кнопки SOS в новых автомобилях скорой помощи. Машины были переданы региону от министерства промышленности и торговли России.
Такое решение позволит фельдшерам в экстренной ситуации вызвать группу задержания. Росгвардия увидит местоположение бригады скорой помощи и оперативно приедет на вызов. Врач же будет знать, что группа задержания уже в пути.
По известным данным, на сегодняшний день все экипажи в Белгородской области обладают возможностью запросить помощь в случае опасности.