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Published Сегодня, 16:18

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В Белгородской области в 20 машинах скорой помощи появились кнопки вызова Росгвардии

1 мая 2023, 16:18
Фото: 1MI
Устройства предназначены для вызова Росгвардии в экстренной ситуации, сообщили в региональном правительстве.

По данным пресс-службы Белгородской области, специалисты Белгородского информационного фонда установили кнопки SOS в новых автомобилях скорой помощи. Машины были переданы региону от министерства промышленности и торговли России.

Такое решение позволит фельдшерам в экстренной ситуации вызвать группу задержания. Росгвардия увидит местоположение бригады скорой помощи и оперативно приедет на вызов. Врач же будет знать, что группа задержания уже в пути.

По известным данным, на сегодняшний день все экипажи в Белгородской области обладают возможностью запросить помощь в случае опасности.

В автобусах Белгорода появились тревожные кнопки Росгвардии
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#Александра Склярова#Скорая помощь#Скорая медицинская помощь#Тревожные кнопки#Росгвардия#Безопасность#Белгородская область
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