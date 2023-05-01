В Белгородской области назначили нового врио министра финансов и бюджетной политики

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
В конце апреля нам стало известно о новом назначении в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области. Врио министра финансов региона вместо Владимира Боровика стала Наталья Шаролапова.
До этого с конца 2022 года Шаролапова возглавляла управление государственного финансового контроля Белгородской области - она была первым руководителем созданного в конце декабря того года управления.
Официальных комментариев на момент публикации Бел.Ру получить не удалось.
Место Шаролаповой в управлении финконтроля временно заняла Екатерина Бубело - заместитель начальника управления.
Наталья Шаролапова работала вместе с Вячеславом Гладковым в администрации города Заречного в Пензенской области, где с февраля 2014 года возглавляла финансовое управление. В июле 2021 года Шаролапова стала советником Гладкова уже в Белгородской области.
Владимир Боровик возглавлял департамент, а затем министерство в правительстве Белгородской области с 2003 года.