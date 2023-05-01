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Published Сегодня, 17:22

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В Белгородской области назначили нового врио министра финансов и бюджетной политики

1 мая 2023, 17:22
Фото: сайт администрации города Заречный
По данным Бел.Ру министерство возглавила Наталья Шаролапова, до этого возглавлявшая управление государственного финансового контроля региона.

В конце апреля нам стало известно о новом назначении в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области. Врио министра финансов региона вместо Владимира Боровика стала Наталья Шаролапова.

До этого с конца 2022 года Шаролапова возглавляла управление государственного финансового контроля Белгородской области - она была первым руководителем созданного в конце декабря того года управления.

Официальных комментариев на момент публикации Бел.Ру получить не удалось. 

Место Шаролаповой в управлении финконтроля временно заняла Екатерина Бубело - заместитель начальника управления.

Наталья Шаролапова работала вместе с Вячеславом Гладковым в администрации города Заречного в Пензенской области, где с февраля 2014 года возглавляла финансовое управление. В июле 2021 года Шаролапова стала советником Гладкова уже в Белгородской области.

Владимир Боровик возглавлял департамент, а затем министерство в правительстве Белгородской области с 2003 года.

 

#Евгений Грицков#Министерство финансов#Назначение#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Наталья Шаролапова#Боровик Владимир Филиппович#Вячеслав Гладков
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