Трое молодых людей хотели проникнуть на крышу дома с муляжами оружия в Белгороде

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Трое молодых людей пытались проникнуть на крышу многоэтажки с отключенными телефонами и муляжами оружия. Произошло это вечером на Крейде, сообщает со ссылкой на собственные источники издание «Фонарь».
Двух парней задержали, утверждают журналисты. Ещё одному якобы удалось скрыться. На фото выше — вид с камеры наблюдения. Каких-либо подробностей о случившемся на данный момент нет.
Не так давно жителей Белгородской области напугали вооружённые росгвардейцы в продуктовом магазине. Глава региона Вячеслав Гладков поспешил всех успокоить и отметил, что представители Росгвардии проверят эту информацию, и объяснил, в каких случаях росгвардеец имеет право заходить в помещение с оружием. Подробности — в отдельном материале Бел.Ру.