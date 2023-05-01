Трое молодых людей хотели проникнуть на крышу дома с муляжами оружия в Белгороде

Не так давно жителей Белгородской области напугали вооружённые росгвардейцы в продуктовом магазине. Глава региона Вячеслав Гладков поспешил всех успокоить и отметил, что представители Росгвардии проверят эту информацию, и объяснил, в каких случаях росгвардеец имеет право заходить в помещение с оружием. Подробности — в отдельном материале Бел.Ру.