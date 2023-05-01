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Published Сегодня, 13:55

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Трое молодых людей хотели проникнуть на крышу дома с муляжами оружия в Белгороде

1 мая 2023, 13:55
Фото: "Фонарь"
По данным журналистов, двух из них задержали. Ещё один якобы смог скрыться.
Сюжет
Муляж

Трое молодых людей пытались проникнуть на крышу многоэтажки с отключенными телефонами и муляжами оружия. Произошло это вечером на Крейде, сообщает со ссылкой на собственные источники издание «Фонарь».

Двух парней задержали, утверждают журналисты. Ещё одному якобы удалось скрыться. На фото выше — вид с камеры наблюдения. Каких-либо подробностей о случившемся на данный момент нет.

Не так давно жителей Белгородской области напугали вооружённые росгвардейцы в продуктовом магазине. Глава региона Вячеслав Гладков поспешил всех успокоить и отметил, что представители Росгвардии проверят эту информацию, и объяснил, в каких случаях росгвардеец имеет право заходить в помещение с оружием. Подробности — в отдельном материале Бел.Ру.

Белгородцы испугались вооружённых росгвардейцев в продуктовом магазине
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#Артем Черненко#Оружие#Муляж#Многоэтажка#Камера#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
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