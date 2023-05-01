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Сотрудник компании «Трансюжстрой» занесён на Аллею Трудовой Славы Белгорода

1 мая 2023, 13:11
Фото: „Трансюжстрой“
Сегодня в Белгороде прошло открытие обновленной аллеи. В День весны и труда представители трудовых коллективов региона, в том числе компании «Трансюжстрой», приняли участие в этим событии.

На Аллею Трудовой Славы занесли начальника участка №1 ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“» Вячеслава Комаренко.

Вячеслав Вячеславович Комаренко родился в Белгороде в 1977 году. В 1999 году окончил Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и получил квалификацию инженера-строителя. Свой трудовой путь начал сразу после окончания академии в ОАО «Белгородстроймонтаж» в должности мастера строительных и монтажных работ.

С 2016 года работает в обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“ — с 2022 года занимает должность начальника участка №1. 

Фото: „Трансюжстрой“

Вячеслав Вячеславович Комаренко руководил строительно-монтажными работами, в том числе по выполнению монолитных, каменных, монтажных, отделочных работ при строительстве важных социальных объектов региона, а также жилых комплексов.

За высокий профессионализм, трудовые достижения и личный вклад в развитие компании Вячеслав Комаренко многократно был отмечен руководством.

Всего на областную Аллею Трудовой Славы занесли 33 работника и 36 трудовых коллективов.

Я очень рад, что традиция награждать 1 мая лучшие трудовые коллективы существует в Белгородской области уже очень давно. Мы награждаем лучших передовиков производств по всем направлениям. Белгородская область, несмотря на все вызовы, продолжает оставаться лидером по многим отраслям.
губернатор Вячеслав Гладков
#Артем Черненко#Трансюжстрой#ООО «Трансюжстрой»#Общество#Белгород
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