Сотрудник компании «Трансюжстрой» занесён на Аллею Трудовой Славы Белгорода

Вячеслав Вячеславович Комаренко родился в Белгороде в 1977 году. В 1999 году окончил Белгородскую государственную технологическую академию строительных материалов по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и получил квалификацию инженера-строителя. Свой трудовой путь начал сразу после окончания академии в ОАО «Белгородстроймонтаж» в должности мастера строительных и монтажных работ.