Сотрудник Белгородэнерго занесен на областную Аллею Трудовой Славы

Алексей Трунин работает в энергетике 24 года, работу свою любит. Участвовал в строительстве, реконструкции и капремонте воздушных линий электропередачи 110 кВ. Вместе с коллегами занимался устранением последствий технологических нарушений, выносом воздушных линий из зоны строительства и водоемов, в выборе новых трасс прохождения воздушных линий электропередачи, чем внес большой вклад в бесперебойное электроснабжение жителей Белгородской области.