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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 10:11

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Схему реорганизации дороги возле УСК Хоркиной подготовит компания из Москвы

1 мая 2023, 08:25
Фото: 1MI
Исполнителя контракта по созданию схемы проезда возле Хоркиной определили на сайте госзакупок. Им стала компания из Москвы.

Речь идёт о разработке схемы реорганизации проездов и парковок в районе УСК Хоркиной. После торгов исполнителем стало ООО «Студия транспортного проектирования», или, как они называют себя на своём сайте, STEP. Компания зарегистрирована в Москве, врио гендиректора — Николай Середа.

Среди других работ компании — благоустройство площадей Савёловского вокзала и Тверская Застава в Москве, а также ряд проектов в Белгороде. Один из них — по обновлению привокзальной площади.

Заказчиком стала администрация Белгорода, согласовав требования с МКУ «Управление капитального строительства». Цена контракта — 2,7 млн рублей.

Компании предстоит уесть размещение велодорожки и остановок общественного транспорта. В документе также говорится об определении наиболее целесообразного и эффективного варианта размещения пешеходного перехода — наземного, надземного или подземного. Подробнее — в отдельном материале. 

На проект изменений движения в районе УСК Хоркиной в Белгороде потратят 2,8 млн
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#Артем Черненко#Хоркина#Реорганизация#Дорожные работы#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород
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