Схему реорганизации дороги возле УСК Хоркиной подготовит компания из Москвы

Речь идёт о разработке схемы реорганизации проездов и парковок в районе УСК Хоркиной. После торгов исполнителем стало ООО «Студия транспортного проектирования», или, как они называют себя на своём сайте, STEP. Компания зарегистрирована в Москве, врио гендиректора — Николай Середа.