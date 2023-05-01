Схему реорганизации дороги возле УСК Хоркиной подготовит компания из Москвы

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Речь идёт о разработке схемы реорганизации проездов и парковок в районе УСК Хоркиной. После торгов исполнителем стало ООО «Студия транспортного проектирования», или, как они называют себя на своём сайте, STEP. Компания зарегистрирована в Москве, врио гендиректора — Николай Середа.
Среди других работ компании — благоустройство площадей Савёловского вокзала и Тверская Застава в Москве, а также ряд проектов в Белгороде. Один из них — по обновлению привокзальной площади.
Заказчиком стала администрация Белгорода, согласовав требования с МКУ «Управление капитального строительства». Цена контракта — 2,7 млн рублей.
Компании предстоит уесть размещение велодорожки и остановок общественного транспорта. В документе также говорится об определении наиболее целесообразного и эффективного варианта размещения пешеходного перехода — наземного, надземного или подземного. Подробнее — в отдельном материале.