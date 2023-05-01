Разметка поверх луж: жители Дубового жалуются на ужасные дороги в посёлке

Posted 1 мая 2023, 12:53
Published 1 мая 2023, 12:53
Modified 1 мая 2023, 12:55
Updated 1 мая 2023, 12:55
По словам местных жителей, разметку в посёлке нанесли прямо поверх луж и ям. В местной администрации инцидент уже прокомментировали, сообщив, что в адрес подрядчика направили претензию с требованиями перенанести дорожную разметку.
При этом жалобы на плохие дороги в Дубовом можно найти и на страничке Вячеслава Гладкова. В комментариях под постами губернатора местные жители утверждают, что починить ямы обещали к маю, но до сих пор этого не сделали — «конь не валялся».
Ваши помощники ответили, что отремонтируют к майским праздникам. Завтра 1 мая, и конь не валялся. Наверное, надо было уточнить год. Жаль, что ваши помощники только отписываются, а реальной работы нет. Очень жаль.
Татьяна Щепоткинаярковая
Чиновники в ответ заверяют, что помешали дожди, и что работы предстоит ещё много.