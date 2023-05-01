Минобороны: Украинских диверсантов уничтожили в Харьковской и Луганской областях

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
По данным Минобороны, действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп пресечены в районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области, а также Новоселовское и Розовка Луганской народной республики.
За сутки на данном направлении уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.
официальная сводка Министерства обороны
Кроме того, министерство отчиталось о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности. Целились по объектам военно-промышленного комплекса Украины: как утверждается в сводке, все назначенные объекты поражены.
Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.
официальная сводка Министерства обороны
Напомним, что не так давно Минобороны сообщило об уничтожении цеха по ремонту беспилотников в Харькове.