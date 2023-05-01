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Минобороны: Украинских диверсантов уничтожили в Харьковской и Луганской областях

1 мая 2023, 11:59
Фото: Bel.ru
Белгородская территориальная самооборона. Архивное фото
По данным министерства, за сутки на данном направлении уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих.
Сюжет
Харьков

По данным Минобороны, действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп пресечены в районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области, а также Новоселовское и Розовка Луганской народной республики

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.
официальная сводка Министерства обороны

Кроме того, министерство отчиталось о групповом ракетном ударе высокоточным оружием большой дальности. Целились по объектам военно-промышленного комплекса Украины: как утверждается в сводке, все назначенные объекты поражены.

Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.
официальная сводка Министерства обороны

Напомним, что не так давно Минобороны сообщило об уничтожении цеха по ремонту беспилотников в Харькове. 

Минобороны сообщило об уничтожении цеха по ремонту беспилотников в Харькове
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#Артем Черненко#Диверсанты#Минобороны#Ракеты#Удар#Спецоперация#Белгородская область#Харьков#Луганск
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