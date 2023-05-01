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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 09:11

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Грузовой поезд сошёл с рельсов из-за взрыва в Брянской области

1 мая 2023, 08:43
Фото: 1MI
Железная дорога. Архивное фото
Как передаёт губернатор Александр Богомаз, в Унечском районе на 136 километре путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство.
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Взрыв

По данным Александра Богомаза, в результате взрыва неустановленного предмета сошёл с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших при этом нет.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение на данном участке дороги приостановлено.
цитируют чиновника «Брянские новости»

По данным издания Baza, железнодорожный состав с 60 вагонами был гружён нефтепродуктами и пиломатериалами. На данный момент лежат семь-восемь вагонов.

Напомним, что в Белгородской области силовики задержали жителя Твери, планировавшего перейти на сторону ВСУ. Молодой человек 2003 года рождения хотел пересечь границу в обход пунктов пропуска, а также также планировал поджечь военкомат в одном из городов центральной части страны.

Белгородские силовики задержали жителя Твери, планировавшего перейти на сторону ВСУ
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#Артем Черненко#Взрыв#Железная дорога#Происшествия#Брянская область#Александр Богомаз
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