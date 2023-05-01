Грузовой поезд сошёл с рельсов из-за взрыва в Брянской области

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
По данным Александра Богомаза, в результате взрыва неустановленного предмета сошёл с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших при этом нет.
В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение на данном участке дороги приостановлено.
цитируют чиновника «Брянские новости»
По данным издания Baza, железнодорожный состав с 60 вагонами был гружён нефтепродуктами и пиломатериалами. На данный момент лежат семь-восемь вагонов.
Напомним, что в Белгородской области силовики задержали жителя Твери, планировавшего перейти на сторону ВСУ. Молодой человек 2003 года рождения хотел пересечь границу в обход пунктов пропуска, а также также планировал поджечь военкомат в одном из городов центральной части страны.