Грузовой поезд сошёл с рельсов из-за взрыва в Брянской области

Напомним, что в Белгородской области силовики задержали жителя Твери, планировавшего перейти на сторону ВСУ. Молодой человек 2003 года рождения хотел пересечь границу в обход пунктов пропуска, а также также планировал поджечь военкомат в одном из городов центральной части страны.