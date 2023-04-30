Вячеслав Гладков вместе с женой навестил перевезённую из Запорожья в Шебекино бабушку

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
Вячеслав Гладков вместе с супругой посетил 98-летнюю бабушку, которую вывезли из Запорожской области в Шебекинский горокруг. Губернатор отметил, что бабушка боевая, всегда много работала, держала большое хозяйство и огород.
Спросил Евдокию Павловну, как она себя чувствует. Она ответила, что никогда по врачам не ходила, поэтому и здорова. В силу возраста есть жалобы чуть-чуть на зрение и на колени. Самое главное — у бабушки очень много родственников здесь в Белгородской области. Есть и младший брат с большой и дружной семьёй, дочери и племянники с внуками. Видно, что все бережно к ней относятся.
Вячеслав Гладков
Глава региона также рассказал, что пока Евдокия Павловна решает, остаться в Белгородской области или поехать к старшей дочери в Волгоградскую область.
Напомним, ранее стало известно, что дом пенсионерки был уничтожен. С просьбой помочь перевезти бабушку в Белгородскую область, обратились её близкие.