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Вячеслав Гладков вместе с женой навестил перевезённую из Запорожья в Шебекино бабушку

30 апреля 2023, 14:00
Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Женщину перевезли в Белгородскую область по просьбе родственницы. Глава региона Вячеслав Гладков навестил бабушку вместе со своей супругой. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
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СВО

Вячеслав Гладков вместе с супругой посетил 98-летнюю бабушку, которую вывезли из Запорожской области в Шебекинский горокруг. Губернатор отметил, что бабушка боевая, всегда много работала, держала большое хозяйство и огород.

Спросил Евдокию Павловну, как она себя чувствует. Она ответила, что никогда по врачам не ходила, поэтому и здорова. В силу возраста есть жалобы чуть-чуть на зрение и на колени. Самое главное — у бабушки очень много родственников здесь в Белгородской области. Есть и младший брат с большой и дружной семьёй, дочери и племянники с внуками. Видно, что все бережно к ней относятся.
Вячеслав Гладков

Глава региона также рассказал, что пока Евдокия Павловна решает, остаться в Белгородской области или поехать к старшей дочери в Волгоградскую область.

Напомним, ранее стало известно, что дом пенсионерки был уничтожен. С просьбой помочь перевезти бабушку в Белгородскую область, обратились её близкие.

В Белгородскую область вывезли 98-летнюю жительницу Запорожья
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