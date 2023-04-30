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В Центре современного искусства Старого Оскола оставят «человека-выблевку»

30 апреля 2023, 11:34
Фото: правительство Белгородской области
Ранее местные жители создали петицию против выставки Центра современного искусства «Быль» «Не доверяйте тишине, она обманчива». Директор центра отметила, что скульптуру, которую прозвали «человек-выблевок», оставят.

В Старом Осколе Белгородской области открылся первый Центр современного искусства «Быль». Организация находится в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Быль». Первой в Центре показали выставку «Не доверяйте тишине, она обманчива».

Но экспозицию оценили не все. В Сети появилась петиция с требованием закрыть её, а также сменить руководство и кураторов ЦСИ. Особенное недопонимание у местных жителей вызвала инсталляция, которую прозвали «человеком-выблевком».

Как заявила «Подъему» руководитель Центра «Быль» Светлана Богдановская, официальных жалоб на экспонат не поступало. Она также отметила, что художница, создавшая скульптуру, очень талантлива и задумала свою работу как исследование взаимодействия с собственными страхами.

Богдановская добавила, что на открытии выставки без ведома команды экспонат пересадили и о нём распространилась ложная информация в социальных сетях. Авторы выставки планируют более подробно осветить судьбу скульптуры и идею, заложенную художницей, чтобы избежать дезинформации и цепной реакции в соцсетях.

Что касается требований о смене руководства ЦСИ, Богдановская пояснила, что она как директор прошла конкурсный отбор на руководящую должность и не принимает эти претензии всерьёз. Авторы выставки хотят сохранить «человека-выблевку» и не нарушать целостность истории, которая выстроена в экспозиции.

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