В Центре современного искусства Старого Оскола оставят «человека-выблевку»

Что касается требований о смене руководства ЦСИ, Богдановская пояснила, что она как директор прошла конкурсный отбор на руководящую должность и не принимает эти претензии всерьёз. Авторы выставки хотят сохранить «человека-выблевку» и не нарушать целостность истории, которая выстроена в экспозиции.