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В Белгородскую область вывезли 98-летнюю жительницу Запорожья

30 апреля 2023, 07:22
Фото: 1MI
Её дом уничтожили. Женщину привезли к родственникам в Шебекинский горокруг, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
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СВО

Как сообщил губернатор, во время прямого эфира к нему обратилась девушка с просьбой вывезти её близкую родственницу, которой 92 года, из Запорожской области. ВСУ уничтожили её дом — бабушка осталась одна без крова над головой.

У нас как раз готовилась колонна гуманитарной помощи нашим военнослужащим. Везли то, что они просили. В первую очередь, конечно, и это самое главное — письма и посылки от близких. И на обратном пути заехали, забрали бабушку. И, слава Богу, благополучно привезли её к родственникам в Шебекинский горокруг.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что сейчас женщина в безопасности и чувствует себя хорошо.

Оказалось, что ей всё-таки не 92, а 98 лет — родственники немного занизили: боялись, что мы откажемся перевозить, небезопасно, пожилой человек. Но Евдокия Павловна молодец, держится настоящим бойцом. Больше 83-х точно не дашь. Всё будет хорошо. Если будет необходимость, мы, конечно, поможем.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Бабушка#Вывезли#Запорожье#ВСУ#СВО#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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