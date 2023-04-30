В Белгородскую область вывезли 98-летнюю жительницу Запорожья

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Как сообщил губернатор, во время прямого эфира к нему обратилась девушка с просьбой вывезти её близкую родственницу, которой 92 года, из Запорожской области. ВСУ уничтожили её дом — бабушка осталась одна без крова над головой.
У нас как раз готовилась колонна гуманитарной помощи нашим военнослужащим. Везли то, что они просили. В первую очередь, конечно, и это самое главное — письма и посылки от близких. И на обратном пути заехали, забрали бабушку. И, слава Богу, благополучно привезли её к родственникам в Шебекинский горокруг.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что сейчас женщина в безопасности и чувствует себя хорошо.
Оказалось, что ей всё-таки не 92, а 98 лет — родственники немного занизили: боялись, что мы откажемся перевозить, небезопасно, пожилой человек. Но Евдокия Павловна молодец, держится настоящим бойцом. Больше 83-х точно не дашь. Всё будет хорошо. Если будет необходимость, мы, конечно, поможем.
Вячеслав Гладков