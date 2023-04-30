Раскопки на месте «Белого квартала» в Белгороде начнутся в мае

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По информации источника, центральным объектом «Белого квартала» станет «Белая гора». Там разместят научно-образовательный центр, событийную площадь и концертный зал. Это будет продолжение пешеходного белгородского Арбата, а рядом с ними оборудуют офисы и торговую галерею. В композицию проекта также впишут Свято-Троицкий храм белгородской митрополии.
Специалисты отметили, что к новым объектам можно подвести коммуникации, поэтому основа для проекта есть. К сносу старых зданий уже приступили. Однако на сегодняшний день ещё не решены вопросы со всеми собственниками зданий. Власти рассчитывают договориться со всеми и найти компромиссный вариант.
К раскопкам приступят же в середине мая, потому что сейчас есть территории на местах, где снесли здания. Длиться они будут около года. Итоговый вид проекта будет зависеть от раскопок археологов, которых пригласили из Курска, Севастополя, Москвы или Санкт-Петербурга.
Если находки можно будет перевезти в музей, специалисты это сделают. Если же объекты будут громоздкими, то не исключено, что их оставят на этом же месте в формате музея под открытым небом. Об этом разработчиков проекта попросил губернатор Вячеслав Гладков.
Поэтому в проект, возможно, придётся вносить коррективы и переместить часть зданий квартала на новые места. Такая судьба может ждать концертный зал.
Что касается судьбы детского сада №35, на сегодняшний день всё больше склоняются к его сносу, но окончательное решение примут после завершения учебного года, когда специалисты проведут его полную экспертизу. Вопрос решат до конца 2023 года.
Чтобы не допустить транспортного коллапса в центре Белгорода, авторы проекта предусмотрели подземный паркинг на 1000 машин, а также подземный тоннель для автомобилей. Они будут соединены друг с другом, а сам «Белый квартал» будет примерно на одном уровне с нынешней «стометровкой».
Данное дополнение в проект пришлось внести, чтобы учесть интересы и пешеходов, для которых сделают прогулочную зону по чётной стороне Свято-Троицкого бульвара от Арбата до проспекта Богдана Хмельницкого, и автомобилистов, чтобы они могли выехать из центра города на проспект. Также обещают не забыть и про велосипедистов и учесть создание инфраструктуры.
Весь проект намерены реализовать к 2026 году.