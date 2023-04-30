Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Изображение материала

При обстреле Брянской области погибли два человека

30 апреля 2023, 08:43
Фото: Bel.ru
Посёлок Суземка в Брянской области за ночь обстреляли дважды. Есть погибшие. Подробности сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.
Сюжет
Обстрел

Первый удар ВСУ по посёлку Суземка в Брянской области был зафиксирован в районе часа ночи. По информации губернатора региона, в результате атаки погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, ещё в двух домах зафиксированы частичные разрушения.

Около пяти утра ВСУ снова произвели обстрел посёлка Суземка с помощью РСЗО. Богомаз сообщил, что система ПВО Вооружённых сил РФ сбила несколько снарядов. Во второй раз пострадавших не было, но частично был разрушен один жилой дом.

Оперативные службы работают на месте.

Напомним, 29 апреля село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, при обстреле пострадали десять частных домовладений, также в нескольких сёлах пропала электроэнергия.

Вячеслав Гладков посетил Новую Таволжанку, которая сегодня попала под обстрел
Узнать подробнее
Читайте также:
Обстрелы, очистные рядом с домами, фестиваль: о чём говорили белгородцы 29 апреляВторой обстрел за день: белгородцы сообщили о прилётах в Новой ТаволжанкеМЧС предупредило об обстреле под Белгородом
#Кристина Семенчук#Обстрел#Брянск#Погибшие#ВСУ#СВО#Спецоперация#Брянская область#Александр Богомаз
Подпишитесь
Снаряд прилетел во двор нового дома в Новой Таволжанке Белгородской области
Вчера, 12:46
Белгородцы подписывают петиции против искусства и рыбачат в приграничье: итоги недели
Вчера, 06:56
Губернатор Гладков нашёл на ярмарке в Белгороде огурцы по 60 рублей
Вчера, 11:26
Белгородцы потребовали объяснить «тренд» строительства очистных рядом с домами
Вчера, 09:18
Как прошёл первый день фестиваля «Река в цвету» в Белгороде
Сегодня, 10:00
В Белгородскую область вывезли 98-летнюю жительницу Запорожья
Сегодня, 07:22