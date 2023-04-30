При обстреле Брянской области погибли два человека

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Первый удар ВСУ по посёлку Суземка в Брянской области был зафиксирован в районе часа ночи. По информации губернатора региона, в результате атаки погибли двое мирных жителей. По предварительным данным, один жилой дом разрушен полностью, ещё в двух домах зафиксированы частичные разрушения.
Около пяти утра ВСУ снова произвели обстрел посёлка Суземка с помощью РСЗО. Богомаз сообщил, что система ПВО Вооружённых сил РФ сбила несколько снарядов. Во второй раз пострадавших не было, но частично был разрушен один жилой дом.
Оперативные службы работают на месте.
Напомним, 29 апреля село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, при обстреле пострадали десять частных домовладений, также в нескольких сёлах пропала электроэнергия.