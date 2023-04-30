При обстреле Брянской области погибли два человека

Около пяти утра ВСУ снова произвели обстрел посёлка Суземка с помощью РСЗО. Богомаз сообщил, что система ПВО Вооружённых сил РФ сбила несколько снарядов. Во второй раз пострадавших не было, но частично был разрушен один жилой дом.