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Над Белгородским районом сработала ПВО

30 апреля 2023, 19:19
Фото: Bel.ru
Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Вечером 30 апреля над Белгородским районом было громко. Как сообщил позднее губернатор, бегородцы слышали работу системы ПВО. Информации о последствиях на земле пока что нет — оперативные службы в настоящий момент это проверяют. Также, предварительно, жертв и пострадавших нет.

В Белгородской области воскресенье было тихим до настоящего момента. Ранее, 29 апреля, под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Там один из снарядов прилетел во двор дома, но шебекинцы в этот момент были в отъезде — обошлось без пострадавших.

Вячеслав Гладков посетил Новую Таволжанку, которая сегодня попала под обстрел
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#Артем Черненко#Система ПВО#СВО#Вячеслав Гладков#Происшествия#Приграничье
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