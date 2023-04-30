Над Белгородским районом сработала ПВО

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
Вечером 30 апреля над Белгородским районом было громко. Как сообщил позднее губернатор, бегородцы слышали работу системы ПВО. Информации о последствиях на земле пока что нет — оперативные службы в настоящий момент это проверяют. Также, предварительно, жертв и пострадавших нет.
В Белгородской области воскресенье было тихим до настоящего момента. Ранее, 29 апреля, под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Там один из снарядов прилетел во двор дома, но шебекинцы в этот момент были в отъезде — обошлось без пострадавших.