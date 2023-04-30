Над Белгородским районом сработала ПВО

В Белгородской области воскресенье было тихим до настоящего момента. Ранее, 29 апреля, под обстрел попала Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Там один из снарядов прилетел во двор дома, но шебекинцы в этот момент были в отъезде — обошлось без пострадавших.