На месте полузаброшенной промзоны в Белгороде появятся места отдыха с беседками

В рамках реконструкции изменится прибрежная зона до моста по ул. Волчанская. Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам и расчистке территории. В ближайшие дни начнётся планировка спецтехникой.



Следующий этап — переустройство сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, которые попадают в зону производства работ. В итоге полузаброшенная промзона должна преобразиться. Также увеличится протяжённость велопешеходных маршрутов на 1,1 км на первом этапе (до пляжа), а всего в перспективе — до 4,5 км (до Сосновки).