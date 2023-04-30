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На месте полузаброшенной промзоны в Белгороде появятся места отдыха с беседками

30 апреля 2023, 06:42
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
В областном центре приступили к реконструкции набережной в районе «Конпрока». Вместо полузаброшенной промзоны там появятся места отдыха с беседками для барбекю. Подробнее сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своём Telegram-канале .

По словам градоначальника, реконструкцию набережной в районе «Конпрока» должны завершить в текущем году.

Провёл рабочее совещание на объекте. Проект долгожданный и ответственный — эта территория в промзоне потенциально станет одной из самых красивых в городе. Но нам предстоит уложиться в весьма сжатые сроки. Поэтому, как и с Центральным пляжем, выстраиваем систему, чтобы отработать без сбоев.
Валентин Демидов
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

В рамках реконструкции изменится прибрежная зона до моста по ул. Волчанская. Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам и расчистке территории. В ближайшие дни начнётся планировка спецтехникой.

Следующий этап — переустройство сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, которые попадают в зону производства работ. В итоге полузаброшенная промзона должна преобразиться. Также увеличится протяжённость велопешеходных маршрутов на 1,1 км на первом этапе (до пляжа), а всего в перспективе — до 4,5 км (до Сосновки).

Также набережную свяжут с несколькими ключевыми зонам отдыха — набережной парка Победы и левобережья, Центрального пляжа и парка аттракционов, Сосновки.

Там же обустроят велопешеходные дорожки, пешеходные настилы вдоль реки со смотровыми площадками общей площадью около 4000 кв. м., наружное освещение, велопарковки, места отдыха с беседками для барбекю. Будут установлены скамейки и урны, а весь велопешеходный маршрут будет построен с учётом потребностей маломобильных групп населения.

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#Кристина Семенчук#Набережная#Рекострукция#Конпрок#Промзона#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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