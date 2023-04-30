На месте полузаброшенной промзоны в Белгороде появятся места отдыха с беседками

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
По словам градоначальника, реконструкцию набережной в районе «Конпрока» должны завершить в текущем году.
Провёл рабочее совещание на объекте. Проект долгожданный и ответственный — эта территория в промзоне потенциально станет одной из самых красивых в городе. Но нам предстоит уложиться в весьма сжатые сроки. Поэтому, как и с Центральным пляжем, выстраиваем систему, чтобы отработать без сбоев.
Валентин Демидов
В рамках реконструкции изменится прибрежная зона до моста по ул. Волчанская. Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам и расчистке территории. В ближайшие дни начнётся планировка спецтехникой.
Следующий этап — переустройство сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, которые попадают в зону производства работ. В итоге полузаброшенная промзона должна преобразиться. Также увеличится протяжённость велопешеходных маршрутов на 1,1 км на первом этапе (до пляжа), а всего в перспективе — до 4,5 км (до Сосновки).
Также набережную свяжут с несколькими ключевыми зонам отдыха — набережной парка Победы и левобережья, Центрального пляжа и парка аттракционов, Сосновки.
Там же обустроят велопешеходные дорожки, пешеходные настилы вдоль реки со смотровыми площадками общей площадью около 4000 кв. м., наружное освещение, велопарковки, места отдыха с беседками для барбекю. Будут установлены скамейки и урны, а весь велопешеходный маршрут будет построен с учётом потребностей маломобильных групп населения.