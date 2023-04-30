Бабушка из Запорожья, раскопки под «Белым кварталом» и «человек-выблевка»: итоги дня

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Глава региона Вячеслав Гладков рассказал в своих соцсетях, что к нему обратилась девушка с просьбой вывезти её близкую родственницу из Запорожской области. Белгородка сообщила, что ВСУ уничтожили дом бабушки, она осталась одна без крова над головой. Губернатор рассказал, что женщину вывезли в Шебекинский горокруг к родственникам с помощью гуманитарной колонны. Позже Гладков с супругой навестили бабушку. Губернатор отметил, что она боевая, всегда много работала, держала большое хозяйство и огород. Глава региона также рассказал, что пока Евдокия Павловна решает, остаться в Белгородской области или поехать к старшей дочери в Волгоградскую область.
Главный инженер «Ленгипрогора» Юрий Перелыгин и советник губернатора Артём Алексеев подробнее рассказали о проекте «Белый квартал». Специалисты описали композицию проекта, сообщили, что будет с детским садом №35 и рассказали, что будет предпринято, чтобы не допустить транспортного коллапса в центре Белгорода. Подробнее — в материале.
В Старом Осколе открылся первый Центр современного искусства «Быль». Первой в Центре показали выставку «Не доверяйте тишине, она обманчива». Экспозицию оценили не все. Особенное недопонимание у местных жителей вызвала инсталляция, которую прозвали «человеком-выблевком». Как заявила руководитель Центра «Быль» Светлана Богдановская, официальных жалоб на экспонат не поступало. Она также отметила, что художница, создавшая скульптуру, очень талантлива и задумала свою работу как исследование взаимодействия с собственными страхами. Авторы выставки хотят сохранить «человека-выблевку» и не нарушать целостность истории, которая выстроена в экспозиции.