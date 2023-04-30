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Бабушка из Запорожья, раскопки под «Белым кварталом» и «человек-выблевка»: итоги дня

30 апреля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
В Белгородскую область из Запорожья вывезли 98-летнюю бабушку, в областном центре начнутся раскопки на месте «Белого квартала», а в Центре современного искусства «Быль» в Старом Осколе не будут убирать спорную инсталляцию. Как прошло воскресенье 30 апреля — в итогах дня Бел.Ру.
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СВО

Боевая бабушка

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал в своих соцсетях, что к нему обратилась девушка с просьбой вывезти её близкую родственницу из Запорожской области. Белгородка сообщила, что ВСУ уничтожили дом бабушки, она осталась одна без крова над головой. Губернатор рассказал, что женщину вывезли в Шебекинский горокруг к родственникам с помощью гуманитарной колонны. Позже Гладков с супругой навестили бабушку. Губернатор отметил, что она боевая, всегда много работала, держала большое хозяйство и огород. Глава региона также рассказал, что пока Евдокия Павловна решает, остаться в Белгородской области или поехать к старшей дочери в Волгоградскую область.

Вячеслав Гладков вместе с женой навестил перевезённую из Запорожья в Шебекино бабушку
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«Белый квартал» — продолжение

Главный инженер «Ленгипрогора» Юрий Перелыгин и советник губернатора Артём Алексеев подробнее рассказали о проекте «Белый квартал». Специалисты описали композицию проекта, сообщили, что будет с детским садом №35 и рассказали, что будет предпринято, чтобы не допустить транспортного коллапса в центре Белгорода. Подробнее — в материале.

Раскопки на месте «Белого квартала» в Белгороде начнутся в мае
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«Человек-выблевка» останется

В Старом Осколе открылся первый Центр современного искусства «Быль». Первой в Центре показали выставку «Не доверяйте тишине, она обманчива». Экспозицию оценили не все. Особенное недопонимание у местных жителей вызвала инсталляция, которую прозвали «человеком-выблевком». Как заявила руководитель Центра «Быль» Светлана Богдановская, официальных жалоб на экспонат не поступало. Она также отметила, что художница, создавшая скульптуру, очень талантлива и задумала свою работу как исследование взаимодействия с собственными страхами. Авторы выставки хотят сохранить «человека-выблевку» и не нарушать целостность истории, которая выстроена в экспозиции.

В Центре современного искусства Старого Оскола оставят «человека-выблевку»
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