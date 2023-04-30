Бабушка из Запорожья, раскопки под «Белым кварталом» и «человек-выблевка»: итоги дня

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал в своих соцсетях, что к нему обратилась девушка с просьбой вывезти её близкую родственницу из Запорожской области. Белгородка сообщила, что ВСУ уничтожили дом бабушки, она осталась одна без крова над головой. Губернатор рассказал, что женщину вывезли в Шебекинский горокруг к родственникам с помощью гуманитарной колонны. Позже Гладков с супругой навестили бабушку. Губернатор отметил, что она боевая, всегда много работала, держала большое хозяйство и огород. Глава региона также рассказал, что пока Евдокия Павловна решает, остаться в Белгородской области или поехать к старшей дочери в Волгоградскую область.