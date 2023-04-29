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За четыре месяца белгородцы прокатились на автобусе 18 млн раз

29 апреля 2023, 18:52
Фото: 1MI
Данные за начало 2023 года посчитали в региональном Минтрансе.

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что Минтранс подсчитал данные о поездках за четыре месяца.

Так, общий пассажиропоток в Белгородской агломерации составил 17 865 357 человек. Из этого числа более 153 000 человек воспользовались новыми маршрутами, которые запустили в регионе с 1 января.

Напомним, что с начала 2023 года в Белгородской области появилось десять новых маршрутов. Подробнее ознакомиться с их расписанием и маршрутом можно на интерактивной карте.

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#Александра Склярова#Автобусы#Автобус#Пассажиры#Пассажиропоток#Пассажирский транспорт#Белгородская область
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