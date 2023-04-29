За четыре месяца белгородцы прокатились на автобусе 18 млн раз

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что Минтранс подсчитал данные о поездках за четыре месяца.
Так, общий пассажиропоток в Белгородской агломерации составил 17 865 357 человек. Из этого числа более 153 000 человек воспользовались новыми маршрутами, которые запустили в регионе с 1 января.
Напомним, что с начала 2023 года в Белгородской области появилось десять новых маршрутов. Подробнее ознакомиться с их расписанием и маршрутом можно на интерактивной карте.