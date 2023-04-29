В квартирах и домах белгородских ветеранов начались ремонтные работы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, как в этом году муниципалитеты готовятся ко Дню Победы. Так, часть муниципалитетов решили отремонтировать квартиры и дома ветеранов по заявкам обратившихся.