В квартирах и домах белгородских ветеранов начались ремонтные работы

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, как в этом году муниципалитеты готовятся ко Дню Победы. Так, часть муниципалитетов решили отремонтировать квартиры и дома ветеранов по заявкам обратившихся.
По отчету глав муниципальных образований по заявкам проводится ремонт в квартирах и домах, где проживают ветераны. Такие отчеты получил от Белгородского района, Шебекинского округа, Валуйского округа, Корочанского. Спасибо тем, кто принимает в этом участие. Если есть какие-то вопросы по текущему ремонту, обращайтесь к главам муниципального самоуправления, все главы, я уверен в этом, очень быстро и активно включатся в эту работу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в этом году в Белгороде парад Победы не состоится из соображений безопасности жителей. Однако белгородцев ждёт ряд других мероприятий.