Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Изображение материала

В квартирах и домах белгородских ветеранов начались ремонтные работы

29 апреля 2023, 04:18
Фото: 1MI
Такая работа организована в нескольких муниципалитетах по оставленным заявкам, сообщил Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, как в этом году муниципалитеты готовятся ко Дню Победы. Так, часть муниципалитетов решили отремонтировать квартиры и дома ветеранов по заявкам обратившихся.

По отчету глав муниципальных образований по заявкам проводится ремонт в квартирах и домах, где проживают ветераны. Такие отчеты получил от Белгородского района, Шебекинского округа, Валуйского округа, Корочанского. Спасибо тем, кто принимает в этом участие. Если есть какие-то вопросы по текущему ремонту, обращайтесь к главам муниципального самоуправления, все главы, я уверен в этом, очень быстро и активно включатся в эту работу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в этом году в Белгороде парад Победы не состоится из соображений безопасности жителей. Однако белгородцев ждёт ряд других мероприятий.

День Победы в Белгороде: будет ли парад 9 мая в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
День Победы мы не должны встречать в ямах: Гладков — о ямочном ремонте дорогВласти Курской области решили отказаться от салюта в День ПобедыВ День Победы в Белгороде планируют раздать 20 тыс. порций солдатской каши
#Александра Склярова#Ветераны#Ветераны вов#День Победы#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Белгородцы подорвались на мине по пути на рыбалку
Вчера, 16:23
Снаряд упал с парашюта на жилой дом в Белгородской области
Вчера, 12:23
Перепродам дорого: как в Белгородской области мошенники перепродают телефоны
Вчера, 14:00
В Грайворонском округе нашли неразорвавшийся боеприпас
Вчера, 16:56
Ответственность за белгородских детей при написании контрольных очно несёт школа
Вчера, 13:57
«Вывозят грузовиками»: дома белгородцев на границе активно обчищают мародёры
Вчера, 18:09