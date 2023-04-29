В Белгородской области в овраге обнаружили тело военнослужащего

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В Алексеевском горокруге Белгородской области в овраге обнаружили тело военнослужащего. Произошло это вечером 27 апреля.
Известно, что бойцу было 47 лет. Призвали его из города Сланцы в Ленинградской области в рамках частичной мобилизации.
Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, мужчина мог свести счёты с жизнью.
Накануне о гибели военнослужащего сообщал и Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации источника, до призыва житель Ленинградской области работал в сфере грузоперевозок.