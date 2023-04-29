В Белгородской области пропал 87-летний мужчина

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Жителя хутора Ясная Поляна никто не видел с 25 апреля. В день пропажи Владимир Егорович Демин был одет в коричневую куртку, спортивные штаны и калоши, а в руках он держал чёрную сумку.
Мужчина ростом 170 см, нормального телосложения, с седыми волосами.
Если вам что-то известно о местонахождении белгородца, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.