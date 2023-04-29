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В Белгородской области пропал 87-летний мужчина

29 апреля 2023, 17:11
Фото: Соцсети поискового отряда "ЛизаАлерт"
Местонахождение пожилого мужчины неизвестно с 25 апреля. Информацию о пропавшем белгородце разместили в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».

 

Жителя хутора Ясная Поляна никто не видел с 25 апреля. В день пропажи Владимир Егорович Демин был одет в коричневую куртку, спортивные штаны и калоши, а в руках он держал чёрную сумку.

Мужчина ростом 170 см, нормального телосложения, с седыми волосами.

Если вам что-то известно о местонахождении белгородца, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Фото: Соцсети поискового отряда "ЛизаАлерт"
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#Пропал#Происшествия#Лиза Алерт#Белгородская область#Прохоровский район#Александра Склярова
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