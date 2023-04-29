Строительный штаб сформировали в Белгородской области. Для чего он нужен?

Вячеслав Гладков добавил, что к контролю за качеством строительства и капремонта нужно привлекать и самих белгородцев. «Для этого есть необходимые форматы взаимодействия — программы „Инициативного бюджетирования“, „Решаем вместе“, в рамках которых люди, инициативные группы, общественные организации предлагают, что строить, софинансируют строительство и затем контролируют качество и сроки сдачи объектов», — заявил губернатор.