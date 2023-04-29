Строительный штаб сформировали в Белгородской области. Для чего он нужен?

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
В Белгородской области сформировали строительный штаб. Накануне состоялась первая встреча, провёл её губернатор Вячеслав Гладков. Участники проанализировали ситуацию по трём десяткам строительных объектов.
По словам главы региона, штаб создали с целью вовремя выявлять риски отклонения от графика строительства и капремонта важных объектов, искать причины сбоев и принимать необходимые меры. Предполагается, что новый формат позволит обеспечить максимально тесное взаимодействие между генподрядчиками, руководителями строительного комплекса, муниципалитетами.
Вячеслав Гладков добавил, что к контролю за качеством строительства и капремонта нужно привлекать и самих белгородцев. «Для этого есть необходимые форматы взаимодействия — программы „Инициативного бюджетирования“, „Решаем вместе“, в рамках которых люди, инициативные группы, общественные организации предлагают, что строить, софинансируют строительство и затем контролируют качество и сроки сдачи объектов», — заявил губернатор.
Заседания планируют проводить каждый месяц.