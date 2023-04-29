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Сильный ветер и грозы обещают синоптики белгородцам в последний день апреля

29 апреля 2023, 14:35
Фото: 1MI
Погода на второй день выходных в регионе лучше не станет. Ожидаются туман, порывистый ветер и дожди с грозами, предупредили в МЧС.
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Погода

30 апреля в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидаются дожди, местами — грозы. В тёмное время суток температура составит от +2 °С до +7 °С.

Днём воздух прогреется до +11…+16 °С. В отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, днём с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Порывы местами достигнут 15-17 м/с.

В Белгороде в ночь на воскресенье пройдёт дождь при +5 °С. Днём столбик термометра не поднимется выше +11 °С. Временами возможны небольшие осадки.

Судя по текущему прогнозу Гидрометцентра, дождь в Белгороде задержится и 1 мая. Небольшие осадки днём пройдут при +14 °С.

На Белгородскую область обрушился град
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#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Туман#Сильный ветер#Гроза#Белгородская область#Белгород
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