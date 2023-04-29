Самокат, планшет и телефон могут выиграть белгородцы за фотографии тюльпанов

Главное условие конкурса — наличие тюльпанов в кадре. Снимок должен быть сделан в Белгороде с 29 апреля по 12 мая 2023 года и иметь название. К участию не допустят фотомонтажи и коллажи. Возможна обработка, связанная с кадрированием, масштабированием и цветокоррекцией.