Самокат, планшет и телефон могут выиграть белгородцы за фотографии тюльпанов

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Белгородцы могут поучаствовать в конкурсе «Река в цвету». За первое, второе и третье места предусмотрены призы.
Главное условие конкурса — наличие тюльпанов в кадре. Снимок должен быть сделан в Белгороде с 29 апреля по 12 мая 2023 года и иметь название. К участию не допустят фотомонтажи и коллажи. Возможна обработка, связанная с кадрированием, масштабированием и цветокоррекцией.
Размещать снимки следует на личных страницах во «ВКонтакте». Фото нужно сопроводить хештегами #белгород, #рекавцвету.
Лучшие работы определят белгородцы посредством голосования. Награждение состоится 13 мая. Обладателям первых трёх мест вручат самокат, планшет и телефон.