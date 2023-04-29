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Published Сегодня, 14:20

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Самокат, планшет и телефон могут выиграть белгородцы за фотографии тюльпанов

29 апреля 2023, 14:20
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода

Фотоконкурс «Река в цвету» объявили в Белгороде

Снимки должны быть сделаны с 29 апреля по 12 мая и иметь название. Основное условие — наличие тюльпанов в кадре, отметили в мэрии.
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Конкурс

Белгородцы могут поучаствовать в конкурсе «Река в цвету». За первое, второе и третье места предусмотрены призы.

Главное условие конкурса — наличие тюльпанов в кадре. Снимок должен быть сделан в Белгороде с 29 апреля по 12 мая 2023 года и иметь название. К участию не допустят фотомонтажи и коллажи. Возможна обработка, связанная с кадрированием, масштабированием и цветокоррекцией.

Размещать снимки следует на личных страницах во «ВКонтакте». Фото нужно сопроводить хештегами #белгород, #рекавцвету.

Лучшие работы определят белгородцы посредством голосования. Награждение состоится 13 мая. Обладателям первых трёх мест вручат самокат, планшет и телефон.

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