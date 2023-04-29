Реставрацию Звонницы в Белгородской области планируют завершить 15 июня

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В пресс-службе правительства Белгородской области рассказали, что металлические конструкции памятника подверглись коррозии, из-за чего было принято решение о начале реставрационно-ремонтных работ. К восстановлению памятника приступили ещё в сентябре 2022 года.
На сегодняшний день специалисты уже выполнили работы по очистке от различных загрязнений металлических конструкций, облицовочных плит, механизмов и барельефов, а металлоконструкции внутри памятника были окрашены.
Кроме того, были отремонтированы повреждённые элементы механизма боя колокола. Купол же Звонницы и скульптуру Богородицы обработали специальным раствором приглашённые альпинисты. Завершить оставшиеся работы планируется 15 июня.
Напомним, что памятник Победы в виде Звонницы был открыт на Прохоровском танковом поле 3 мая 1995 года. Его высота составляет 59 метров, а колокол под куполом весит 3,5 тонны.