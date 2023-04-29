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Реставрацию Звонницы в Белгородской области планируют завершить 15 июня

29 апреля 2023, 16:43
Фото: Пресс-служба белгородского правительства
После этой даты белгородцы смогут посетить обновлённый памятник, сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Память

В пресс-службе правительства Белгородской области рассказали, что металлические конструкции памятника подверглись коррозии, из-за чего было принято решение о начале реставрационно-ремонтных работ. К восстановлению памятника приступили ещё в сентябре 2022 года.

На сегодняшний день специалисты уже выполнили работы по очистке от различных загрязнений металлических конструкций, облицовочных плит, механизмов и барельефов, а металлоконструкции внутри памятника были окрашены.

Кроме того, были отремонтированы повреждённые элементы механизма боя колокола. Купол же Звонницы и скульптуру Богородицы обработали специальным раствором приглашённые альпинисты. Завершить оставшиеся работы планируется 15 июня.

Напомним, что памятник Победы в виде Звонницы был открыт на Прохоровском танковом поле 3 мая 1995 года. Его высота составляет 59 метров, а колокол под куполом весит 3,5 тонны.

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#Александра Склярова#Прохоровское поле#Звонница#Реставрация#Культура#Память#Белгородская область
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