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«Река в цвету» в Белгороде: чем заняться в первый день фестиваля?

29 апреля 2023, 08:06
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода

В Белгороде стартует фестиваль «Река в цвету»

Мероприятия пройдут на трёх основных площадках. Открытие фестиваля состоится уже сегодня в 12:00. Горожан ожидают кинопоказы, лекции, спектакли и мастер-классы, а также работа лагеря «Юность», напомнили в мэрии.

29 апреля в Белгороде стартует фестиваль «Река в цвету». Продлится он три дня, мероприятия пройдут на трёх площадках: на сцене на Везёлке, в «Мастерславле» и парке «Котофей». Торжественное открытие запланировано на 12:00.

На площадке «Сцена на реке» горожан в течение дня ожидают концерты джазового и духового оркестров, спектакль по рассказу Чехова «Каштанка». Покажут здесь и фильмы 30-40-х годов. В афише от мэрии не указано, какие именно киноленты собираются представить гостям. Однако Telegram-канал «Белгородские подробности» пишет, что сегодня это будут фильмы «Весёлые ребята» (0+) и «Волга-Волга» (6+).

В «Мастерславле» тем временем будут обсуждать темы, связанные с городскими скульптурами, современными тенденциями ландшафтной архитектуры, благоустройством и озеленением.

В парке «Котофей» белгородцев ожидают разнообразные активности: мастер-классы, игры, спортивное ориентирование, работа конструкторского бюро, дискотека. Помимо этого, на площадке состоится конкурс детского дефиле одежды «Цветочный вальс сороковых» и покажут спектакли для юных зрителей.

В «Котофее» также будет работать молодёжный лагерь «Юность». Участникам среди прочего обещают песни и танцы у костра, а также мороженое и квас. Подробности представлены на афише ниже.

Вместе с тем праздник может омрачить погода. В Белгороде заметно похолодало: по прогнозу синоптиков, температура воздуха днём не поднимется выше +11 °С. При этом, по информации некоторых метеоресурсов, возможен дождь.

Ознакомиться с афишей фестиваля на ближайшие три дня можно в материале Бел.Ру.

Афиша первого дня фестиваляАфиша первого дня фестиваля
Расписание первой смены лагеря «Юность»Расписание первой смены лагеря «Юность»
Расписание первой смены лагеря «Юность»Расписание первой смены лагеря «Юность»
Расписание первой смены лагеря «Юность»Расписание первой смены лагеря «Юность»
Расписание первой смены лагеря «Юность»Расписание первой смены лагеря «Юность»
Афиша первого дня фестиваля
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Стала известна полная программа фестиваля «Река в цвету» в Белгороде
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