«Река в цвету» в Белгороде: чем заняться в первый день фестиваля?

На площадке «Сцена на реке» горожан в течение дня ожидают концерты джазового и духового оркестров, спектакль по рассказу Чехова «Каштанка». Покажут здесь и фильмы 30-40-х годов. В афише от мэрии не указано, какие именно киноленты собираются представить гостям. Однако Telegram-канал «Белгородские подробности» пишет, что сегодня это будут фильмы «Весёлые ребята» (0+) и «Волга-Волга» (6+).