«Река в цвету» в Белгороде: чем заняться в первый день фестиваля?

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
29 апреля в Белгороде стартует фестиваль «Река в цвету». Продлится он три дня, мероприятия пройдут на трёх площадках: на сцене на Везёлке, в «Мастерславле» и парке «Котофей». Торжественное открытие запланировано на 12:00.
На площадке «Сцена на реке» горожан в течение дня ожидают концерты джазового и духового оркестров, спектакль по рассказу Чехова «Каштанка». Покажут здесь и фильмы 30-40-х годов. В афише от мэрии не указано, какие именно киноленты собираются представить гостям. Однако Telegram-канал «Белгородские подробности» пишет, что сегодня это будут фильмы «Весёлые ребята» (0+) и «Волга-Волга» (6+).
В «Мастерславле» тем временем будут обсуждать темы, связанные с городскими скульптурами, современными тенденциями ландшафтной архитектуры, благоустройством и озеленением.
В парке «Котофей» белгородцев ожидают разнообразные активности: мастер-классы, игры, спортивное ориентирование, работа конструкторского бюро, дискотека. Помимо этого, на площадке состоится конкурс детского дефиле одежды «Цветочный вальс сороковых» и покажут спектакли для юных зрителей.
В «Котофее» также будет работать молодёжный лагерь «Юность». Участникам среди прочего обещают песни и танцы у костра, а также мороженое и квас. Подробности представлены на афише ниже.
Вместе с тем праздник может омрачить погода. В Белгороде заметно похолодало: по прогнозу синоптиков, температура воздуха днём не поднимется выше +11 °С. При этом, по информации некоторых метеоресурсов, возможен дождь.
Ознакомиться с афишей фестиваля на ближайшие три дня можно в материале Бел.Ру.