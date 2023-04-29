Портрет Сталина и сцена вдалеке: как в Белгороде проходит «цветочный» фестиваль

Posted 29 апреля 2023, 13:41
Published 29 апреля 2023, 13:41
Modified 29 апреля 2023, 15:11
Updated 29 апреля 2023, 15:11
29 апреля в Белгороде открыли фестиваль «Река в цвету». Мероприятия проходят на трёх площадках: на сцене на Везёлке, в парке «Котофей» и «Мастерславле».
Горожане уже делятся первыми впечатлениями в Сети. Так, вопросы у некоторых гостей появились к сцене на воде. Белгородцы отмечают, что с набережной происходящее видно не очень хорошо. Дальность расположения сцены можно оценить на фото Telegram-канала «Белгородские подробности».
Помимо этого, на площадках организовали необычные арт-объекты. Один из них представляет собой нечто похожее на настенный ковёр с вышитой картиной «Три богатыря» и портретом Сталина рядом. Здесь же можно увидеть коллаж из старых фотографий, пионерскую форму и самовар, украшенный цветами. Напомним, что ранее заявлялось, что мероприятие оформят в стилистике 30–40-х годов.
Белгородцев также заинтересовал ещё один необычный арт-объект. В мэрии объяснили, что это «Зимняя клумба» — разработка местных инженеров. В капсуле создан идеальный климат для роста цветов, все необходимые настройки можно задать с помощью смартфона. В горадминистрации заверили, что запах растений можно почувствовать даже при закрытой конструкции. К слову, открывается она, когда наступает благоприятная погода.
А на площадке в парке «Котофей» тем временем выступили юные артисты. Именно в этом месте сосредоточены основные мероприятия для детей.
Фестиваль «Река в цвету» в Белгороде продлится с 29 апреля по 1 мая.