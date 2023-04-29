Портрет Сталина и сцена вдалеке: как в Белгороде проходит «цветочный» фестиваль

Белгородцев также заинтересовал ещё один необычный арт-объект. В мэрии объяснили, что это «Зимняя клумба» — разработка местных инженеров. В капсуле создан идеальный климат для роста цветов, все необходимые настройки можно задать с помощью смартфона. В горадминистрации заверили, что запах растений можно почувствовать даже при закрытой конструкции. К слову, открывается она, когда наступает благоприятная погода.