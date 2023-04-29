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Posted 29 апреля 2023, 13:41

Published 29 апреля 2023, 13:41

Modified 29 апреля 2023, 15:11

Updated 29 апреля 2023, 15:11

Портрет Сталина и сцена вдалеке: как в Белгороде проходит «цветочный» фестиваль

29 апреля 2023, 13:41

Белгородцы делятся первыми впечатлениями от фестиваля «Река в цвету»

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Новости Белгорода
В областном центре стартовал трёхдневный фестиваль «Река в цвету». Первые гости уже делятся впечатлениями и фотографиями в Сети.

29 апреля в Белгороде открыли фестиваль «Река в цвету». Мероприятия проходят на трёх площадках: на сцене на Везёлке, в парке «Котофей» и «Мастерславле».

Горожане уже делятся первыми впечатлениями в Сети. Так, вопросы у некоторых гостей появились к сцене на воде. Белгородцы отмечают, что с набережной происходящее видно не очень хорошо. Дальность расположения сцены можно оценить на фото Telegram-канала «Белгородские подробности».

Помимо этого, на площадках организовали необычные арт-объекты. Один из них представляет собой нечто похожее на настенный ковёр с вышитой картиной «Три богатыря» и портретом Сталина рядом. Здесь же можно увидеть коллаж из старых фотографий, пионерскую форму и самовар, украшенный цветами. Напомним, что ранее заявлялось, что мероприятие оформят в стилистике 30–40-х годов.

Белгородцев также заинтересовал ещё один необычный арт-объект. В мэрии объяснили, что это «Зимняя клумба» — разработка местных инженеров. В капсуле создан идеальный климат для роста цветов, все необходимые настройки можно задать с помощью смартфона. В горадминистрации заверили, что запах растений можно почувствовать даже при закрытой конструкции. К слову, открывается она, когда наступает благоприятная погода.

А на площадке в парке «Котофей» тем временем выступили юные артисты. Именно в этом месте сосредоточены основные мероприятия для детей.

Фестиваль «Река в цвету» в Белгороде продлится с 29 апреля по 1 мая.

«Река в цвету» в Белгороде: чем заняться в первый день фестиваля?
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